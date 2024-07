- Mindig törekedünk arra, hogy a szezonális zöldségekből és gyümölcsökből a legteljesebb választékot tegyük ki a pultokra. A paprikától elkezdve az apró hagymáig minden szerepel a kínálatunkban – mondta érdeklődésünkre Kocsis András, a zalaegerszegi Kocsis Kertészet vezetője. - A teljesség igénye nélkül normál paprika, gyomor- és epekímélő paprika, édes kápia, fürtös paradicsom, lucullus paradicsom, ami szintén savmentes, sárga, piros és fekete koktélparadicsomok szerepelnek kínálatunkban. Ezenkívül zöldbabot, fejtőbabot, leveszöldségeket, uborkákat, köztük kovászolni valókat, amelyek csak Zalában kaphatók, árusítunk.

A meleg miatt előbb érnek be a gyümölcsök

A kertészetet sem kíméli a tartós hőség, ami nagyban megnehezíti a termesztést. Kocsis András elmondta, hiába vannak letakarva a fóliák, hiába próbálnak éjszaka szellőztetni, a fóliák nem tudnak kihűlni. A forró levegőtől szenvednek a növények. Arra kérdésre, hogy mit tudnak tenni, azt válaszolja: „imádkozunk és sokat öntözünk”.

- Az őszibarackban is érezhetők a fajtaváltások közötti időszakok. A redhaven az első sárga húsú, magvaváló őszibarack most már kezd leérni. A következő fajta olyan egy, másfél hét múlva érik. A késői fajták érdekes módon próbálják magukat kicsit visszatartani. Egyszóval nagyon nehéz folyamatos kínálatot biztosítani. Tavasszal még azt mondtuk, hogy két héttel előbbre jár a természet, most viszont azt, hogy egy hónappal. Olyan fák értek le, amelyeken még rajt kellett volna lennie a termésnek. A késői regina cseresznyefa július végén, augusztus elején szokta pirosra érlelni gyümölcsét, de már két hete nincsen. A kajszibarackot is még két-három hétig tudjuk kínálni.

Kocsis András: a hőség miatt előbb érnek le a gyümölcsfák

Fotó: Antal Lívia

Idén nem volt fagy, csak hideg, épp a beporzás időszakában

Minden évben meg kell küzdeni az időjárással, a kártevőkkel. S persze mindig felmerül a kérdés, hogy éppen milyen kár miatt drágák a gyümölcsök. Kocsis András ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy idén valóban nem volt fagykár, de áprilisban, pont a virágzás, a porzás időszakában volt egy hideg intervallum. A méhek emiatt nem tudták elvégezni dolgukat. A nagy szárazság következtében nagyobb a rovarkártétel a gyümölcsösökben. Például az őszibarack-termésnek csak a 60 százalékát tudják a piacra vinni. Sajnos ez az év sem annyira kedvező, mint amennyire várták.

