Előbb Várpalotán, majd Balatonszentgyörgyön, szerdán pedig Keszthelyen mutatott be szentmisét Csaba testvér, akit ezúttal is elkísért a Magyar Örökség-díjas marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar, amely koncerttel is megörvendeztette a híveket. A ferences szerzetes a körút további állomásain, Balatonfüreden, Balatonalmádiban, Siófokon, Balatonfűzfőn és Zircen imádkozik együtt a hívekkel, zarándokokkal.

Böjte Csaba: Szent Ferenc Isten jókedvű trubadúrja, az evangéliumi öröm hiteles dalnoka

Fotó: Halász Gábor

Az immár 11. missziós körúton befolyt adományokból a nehéz körülmények között élő fiatalok továbbtanulását szeretnék támogatni, segítve őket „az elindulás, a kibontakozás, a fejlődés útján”, fogalmazott Böjte Csaba, aki ezúttal Szent Ferenc ruhájából származó ereklyét hozott magával.

– Szent Ferenc Isten jókedvű trubadúrja, az evangéliumi öröm hiteles dalnoka, róla elmélkedünk balatoni zarándokutunk állomásain – bocsátotta előre a ferences szerzetes, aki a szentmise és a hangverseny után jókedvvel elegyedett szóba a hívekkel.

Mezei András, a Kármel plébánosa arról szólt, megható, hogy ennyi embert megmozgat az árva gyerekek ügye, a segítő szándék és a hit.

Szentbeszédében Böjte Csaba arra irányította a hívek figyelmét: fontos megbecsülni a barátságot, s egymás iránt adakozónak lenni, és ugyanígy lényegesek a kapcsolataink, valamint az is, hogy időt szánjunk egymásra.

A marosszéki Kodály Zoltán gyermek és ifjúsági kar szolgált a szentmisén, s koncerttel is megörvendeztette a híveket

Fotó: Halász Gábor

A Dévai Szent Ferenc Alapítványt létrehozó szerzetes felidézte, volt olyan hívő, aki rájuk hagyta a házát, amelyből gyerekotthont tudtak építeni.

– A jóból még jobbat lehet létrehozni: ez befektetés a jövőbe – mondta a ferences atya, akinek mindmáig egyik fontos célja, hogy felkarolja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekeket.

Most mintegy 900 fiatalról gondoskodnak az általa létrehozott intézmények, s további százakról az a nevelőszülői rendszer, amelyet ugyancsak Böjte Csaba alakított ki, aki arra is felhívta a figyelmet, „ha elcsendesedünk, olyan gondolatok, vágyak fogalmazódnak meg bennünk, amelyek szépek, értékesek”, s biztosak lehetünk abban: az, aki megajándékozott a beszéd képességével, képes és szokott is szólni az ő gyermekeihez.