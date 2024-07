A 42 hektár nagyságú magánkezelésű tónál csütörtökön kezdődött versenyen aznap délben hat csapat kezdte meg a horgászatot, s egészen vasárnap délig van lehetőségük gyarapítani a fogásokat.

Vajmi Lóránt, Ujj Gábor és Ujj Gergő, horgászok és segítőjük a bojlis horgászversenyen. A fiatalok is a nagyhalakra pályáztak

Fotó: Korosa Titanilla

Behúzós vagy etetőhajós horgászat

A szervezők részéről Szalay Jázmin elmondta, hogy évente csak néhány alkalommal rendeznek horgászatot a tavon, egy tavalyi jól sikerült, egynapos megmérettetést követően határoztak úgy, hogy meghirdetnek egy többnapos, komolyabb horgászatot is, hisz vannak versenyzők, akik igénylik az ilyen típusú kihívásokat. Emellett négy napot tóparton elkölteni egyben pihentető is, van olyan, akinél ez is szempont.

A kiírás szerint két-két fős csapatok nevezhettek, csapatonként négy bot és botonként egy darab egyágú horoggal engedélyezett a behúzós vagy etetőhajós horgászat. A versenyen az összfogást díjazzák, az első három helyezett pénzjutalomban részesül.

– A versenyt úgy hirdettük meg, hogy 16 csapatot tudunk fogadni, végül hatan érkeztek meg, így elég nagy hely jutott mindenkinek – tette hozzá Szalay Jázmin. – Egy versenyző érkezett Somogy megyéből, a többiek zalaiak. A négy nap során többször mérlegeljük a fogásokat, majd vasárnap délután kihirdetjük az eredményt.

A tóban a ponty és amur rekordfogás is 15 kilogramm fölött van, de található még itt kárász, koi kárász, koi ponty, sülő és harcsa.

Az etetésnek is megvan a trükkje

A tó partján sátrak sorakoznak, hiszen a négynapos versenyen folyamatos a jelenlét. Gyakorlott horgászok Borsos Róbert és Bán Lajos, akik napközben épp a sátorban pihenőt tartva elmondták, hogy bojlis horgászattal, illetve pellet csalival próbálkoznak.

– Ezek nagy halas csalik, ritkábban van kapás, de nagyobb halakat tudunk fogni – magyarázta Borsos Róbert. – Akik ismerik a tavat mondták, hogy inkább éjszaka megy a hal. Pénteken nap közben nem is volt kapás, éjszaka aztán két csapatnál akadt három darab négy kilogramm feletti hal. Radart használtunk, megnéztük a mederviszonyokat, ígéretes az egykori patakmeder, illetve nekünk jutott a sziget is, ami jól tartja a halakat, a legtöbb kapás onnan jött, még ha nem is volt mérhető. Minden víznek más a pH értéke, ki kell tapasztalni, hogy itt mi az, melyik csali, amely jól működik.