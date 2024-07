Történetünk szereplőjét nevezzük Zoltánnak (pontos név természetesen szerkesztőségünkben), ő kérte, hogy ne hozzuk nyilvánosságra személyazonosságát. A történet ott kezdődik, hogy Zoltán négy unokájával nyaralást szervezett Horvátországba, és annak rendje s módja szerint el is indultak Zalaegerszegről a tengerpartra. Zágráb után az autópályán aztán a gyerekek megéheztek, s minthogy következett egy pihenőhely, McDonalds étteremmel, Zoltán beparkolt autójával. A gyerekeknek pénzt adott, ő nem volt éhes, viszont már érezte, hogy el kell mennie mosdóba; így arra vette az irányt. Innentől viszont mesélje ő tovább, hogy mi történt.

- Próbáltam lezárni az autót, de valahogy nem sikerült, hiába nyomtam a távirányítót – mondta Zoltán. - Próbáltam még egyszer, akkor sem sikerült. Ekkor körbejártam a kocsit, véletlenül nem szorult-e ruhadarab az ajtórésbe, ami miatt nem záródik a szerkezet. Semmit nem találtam, viszont éreztem, hogy már el kell mennem toalettbe, gondoltam, gyorsan visszaérek. Két-három percig lehettem távol, s mikor visszaértem, automatikusan megnyomtam a távirányítót, amely ekkor már kattant. Gyakorlatilag ekkor zártam be a gépjárművet, majd a gomb újbóli megnyomásával nyitottam ki. Beszállva az autóba aztán észrevettem, hogy a táskám nyitva, és a benne lévő boríték félig ki van húzva és szét lett tépve. Az a boríték, amelyet a nyaraláshoz vittünk magunkkal, benne készpénzzel, hiszen mindent ott kívántam fizetni és nem átutalással. Nagyjából 1 millió forintnyi összeg volt a borítékban, amelynek lába kelt. Hirtelen körülnéztem, mellettünk egy magyar rendszámú autó állt. A hátsó ülésen két nő ült, akiktől kérdeztem, láttak-e valamit, de ők azt mondták, éppen most érkeztek. Unokáim visszaérkeztek az étteremből, jól beszélnek angolul, hiszen 16 és 20 év közöttiek, szóltak a McDonald's biztonsági őreinek. Azt gondoltuk, biztosan van térfigyelő kamerájuk, nézzük meg, hátha látszik rajta valami. Jöttek is, majd tíz percre rá a rendőrök, hiszen kértük, hogy ők is helyszíneljenek.