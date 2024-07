Az eseményen Tóth László, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési alosztály vezetője, rendőr alezredes elmondta: az idegenforgalmi szezonban bűnmegelőzési egységek segítik a fürdő munkáját, illetve kortárs segítő gyerekek teljesítenek szolgálatot azért, hogy a látogatók kikapcsolódása felhőtlen lehessen és biztonságban érezhessék magukat.

– Vigyáznak a fürdőzők értékeire a strand területén, valamint annak környezetében, a parkolókban és a közterületek bizonyos részein – fogalmazott Tóth László. – A fiatalok a munkába állás előtt közel egyhetes kortárs segítő táborban vettek részt, ahol minden olyan információval elláttuk őket, amely a munkájukat segíti. Zala az egyik legbiztonságosabb vármegye az országban, s szerencsére komoly bűncselekmények nem is történtek azokban az időszakokban, amikor a gyerekek dolgoztak a fürdők területén. Mindig egy hivatásos kollégánk felügyeletével végzik a tevékenységet, ezért sokkal hatásosabb a jelenlét. Ezen felül azonnali rendőri intézkedés is lehetséges.

Hozzátette: ezen felül két éve iskolaőrök is segítik a bűnmegelőzési munkát nyaranta. Ők nem formaruhában, hanem civilként, bűnmegelőzés feliratú pólóban. Az állampolgárok díjazzák a fiatalok munkáját, gyakran a fürdő területén elkeveredett gyermekek felkutatásában segítettek, illetve figyelmeztették arra a fürdőzőket, hogy az értékeiket ne hagyják őrizetlenül a személygépkocsiban. Az előző évek jó tapasztalatai alapján eseménytelen idényre számítanak.

Ezt követően Novák Ferenc polgármester is üdvözölte a gyerekek odaadó munkáját. Kiemelte: a fürdőváros egyik kiemelt értéke a rendkívül jó közbiztonság, hiszen a legbiztonságosabb települések egyike Zalakaros. Ezért sokat tesznek a rendőrök mellett a civil szervezetek, de a kiépített köztéri kamerarendszer is. A Bűnmegelőzési iroda megnyitása a fürdőn szintén az élen jár ebben, ugyanis azon túl, hogy biztonságérzetet ad a vendégeknek, hasznos információkkal is ellátják őket.