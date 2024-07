A Reichert családban két gyermek is küzd valamilyen mozgásszervi betegséggel, illetve epilepsziával is együtt járó szindrómával, közülük Lacus állapota a súlyosabb. Nála nagyon fontos lenne minél előbb elvégezni egy teljes körű genetikai vizsgálatot, hiszen anélkül érdemi kezelésben nem részesíthető. Ennek a külföldön elvégezhető genetikai vizsgálatnak a finanszírozását a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a család többszöri kérésére visszautasította.

- Ennek az alapítványunk által szervezett programnak egyik célja, hogy a mintegy ezer euróba kerülő vizsgálathoz előteremtsük a szükséges összeget – mondta Reichert Zsolt, az alapítvány létrehozója, a beteg gyermekek édesapja. – A másik célunk egy speciális kerekesszék beszerzése, hiszen Lacus régi kerekesszéke cserére szorul. Ez már az országban van, amint a szükséges 271 ezer forint rendelkezésünkre áll, az egészségügyi segédeszközöket forgalmazó rögtön át is tudja adni számunkra.

Reichert Zsolt és családja

Fotó: Gyuricza Ferenc

Reichert Zsolt hozzátette: az átfogó genetikai vizsgálat elvégzése nélkül nem lehet pontos diagnózist adni a betegségről. A kezelőorvos három szindrómát is lehetségesnek tart, ezek közül kettő rendkívül ritka, de a harmadik sem gyakori. A genetikai vizsgálat után a következő feladat a gyógykezeléshez szükséges költségek előteremtése lesz.

A rendezvényen részt vett Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő is, aki úgy fogalmazott: nemes cél érdekében valósult meg az összefogás, aminek támogatását ő is fontos feladatának tartja. Köszönet illeti mindazokat – beleértve a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló műsor fellépőit, és a jelenlévő közönséget is –, akik segítik a kezdeményezők céljainak megvalósulást. Cseresnyés Péter szerint minden olyan alapítvány méltó a közösség támogatására, amelynek jó céljai vannak, s amely mögött nemes szándékú, jószívű emberek állnak.