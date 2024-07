Amikor ő kezdett, még Somogyban is volt kutatótelepe a nagy múltú, történetét a Georgikonnal kezdő, később a veszprémi egyetemhez csatolt, ma a MATE égisze alá tartozó keszthelyi egyetemnek.

– Somogyban egy idős hölgy, Barsi Sarolta volt a vezető nemesítő, nagy sikerrel segítette elő a burgonyatermés növelését, ami 1960-ban nem kis dolog volt, Kossuth-díjat is kapott érte.

Négy évig dolgoztam mellette.

A júniusi vetőmagbemutatón is láthatók voltak minták a Lönhárd Miklós idejében nemesített fajtákból

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa



Miután Keszthelyen is megalakult Burgonyavírus- és burgonyanemesítési kutatási csoport, ide került át Lönhárd Miklós. A kutatócsoportot az a tény hozta létre, hogy a vírusos burgonyaleromlás nagyon leszorította a burgonya termésátlagokat. Akkoriban Magyarország 100 ezer hektáron termelt burgonyát, aminek nagyjából negyede, becsült érték szerint a háztáji kertekben termett, a többi a téeszekben. Ma körülbelül 6700 hektáros a burgonya termőterület nálunk. 1960-ban a terméshozam 15-16 tonna volt hektáronként, ma 20-22 tonna ez a mérőszám. A magasabb termésátlag ellenére Magyarország mindig is behozatalra szorult, főleg vetőmagban, éppen a vírusos leromlás miatt.

Az alapvető élelmiszernek számító termény Mária Terézia idejében terjedt el Európában, így Magyarországra is. Másfél évszázados stabilitás után a második világháború alatt romlott le a vetőgumó termesztés. A behozatal elkerülhetetlen volt.

– Keszthelyen az volt a vállalásunk, hogy a leromlást megfékezzük. Olyan genetikai programot dolgoztunk ki, és alkalmaztunk 30 éven keresztül, ami egyes víruscsaládok ellen teljes védettséget, másokkal szemben részleges ellenállóságot adott, de még a burgonyavész (fitoftóra) ellen is sikerült bizonyos védelmet beépíteni a növénybe. Ezek között a Ciklámen, a Százszorszép fajta ért el sikereket, majd 30 éve jött a vírusrezisztencia tekintetében híressé lett Hópehely. Akkor már én voltam a kutatási osztály vezetője. A Hópehely három évtizedes diadalmenete ritkaságszáma megy, stabil, alacsony a mutációs rátája. A vegetatív módon szaporodó növényeknél sem annyira erős a mutálódás, az újabb módszereknél van rá példa. Ha a növénykét egy hajtáscsúcsból regenerálják lombikban, akkor nagyobb a mutáció esélye. A pici szövetdarabkából növényt csinálni, nos, az nem játék.

Keszthely mindig is zászlóshajója volt a burgonyanemesítés tudományának, a hetvenes-nyolcvanas években egyértelmű volt, hogy ha burgonya, akkor Keszthely.

– Akkoriban a szakminisztérium 10 éves etapokra bontott programot dolgozott ki, végig lehetett vinni egy-egy kutatást, hiszen az hosszú folyamat. Nem lehet egyik napról a másikra eredményt elérni.

Ma a keszthelyi burgonya kutató központ bonyolult jogi formákkal kapcsolódik az alapítványi modell szerint működő egyetemi oktatáshoz, a nemesítéshez, a vetőmag értékesítéshez.

Kis kitérőt teszünk a különös genetikai módosítások területére. A burgonya nemesítések során sikerült olyan növényt kikísérletezni az USA-ban, amely nagy gumókat eredményezett, tehát hosszú hasábburgonya szálakat lehetett darabolni belőle. A hetvenes években az igények nyomán már 40 ezer hektáron termesztették, mivel ellenállt a burgonyabogár kártevésének is. Ez azonban kérdéseket vetett fel, hiszen, ha a rovarnak ártott, akkor vajon az emberre milyen hatással lehet. Le is álltak vele.

A keszthelyi nemesítési program termelte ki a Balatoni Rózsát, amire nagyon büszke a nyugalmazott egyetemi oktató. Amikor őt nyugdíjba küldték, még csak egy kis mákszemnyi magocska volt a sok-sok magonc között, a kollégái szerencsére megtalálták közöttük.

– A hasonlatom az, hogy számtalan lány, fiú tetszik nekünk, de ha házasodni akarunk, érdemes addig nem vizsgált tulajdonságokra is figyelni. Így volt a nemesítéssel is.

Szereti a Démont, az egészen kivételes White Lady-t. A Lorett is sikerre született, a testvére a Luca elnevezésű pedig egyedülálló, a genetikai állománya miatt csak ez a fajta volt ellenálló egy bizonyos vírussal szemben, és sokat is termett. Miért nem maradt fenn mégsem? Mert a hosszúkás gumóforma a gépi betakarítás során rontotta a hatékonyságot. Gép képességeihez igazítjuk a haszonnövény formáját...

– A Lorett maradt meg, amelyben vadburgonyából nyert gének beépítéséből származik a rezisztencia elérése, ami azonban kissé markáns ízt ad.

– A fajtanevek miképp születnek?

– A nemesítő fantáziáját dicsérik.

– Miért Démon?

– Mert gyönyörű, szépen mutat.

A burgonyafogyasztás meglepő módon még a hasábburgonya világhódítása ellenére is csökken, noha az élettani hatásai miatt legalább 50 kilót kéne ennünk évente – hangsúlyozza Lönhárd Miklós.

– Két-három éve egy itteni konferencián élelmezéstudós javasolta ezt a mennyiséget. Négy évvel ezelőtti statisztikai adat szerint 27 kilogramm fogy évente személyenként. Az élelmiszerek majdnem teljes konyhakész feldolgozottsága iránti mind nagyobb igény nem kedvez neki. Megvesszük, mossuk, hámozzuk, daraboljuk, szóval otthoni kézi munkát, alapos előkészítést igényel. Pedig a „második kenyér” státuszát igenis érdemes lenne komolyan venni.

Tartuffo, patata, görbe körte,

„Egyes kutatók szerint Európába elsőként az andoki burgonya érkezett meg, amely 200 év alatt adaptálódott a hosszú nappalokhoz. Mások szerint viszont a modern háziasított burgonya őse a chilei variánsból származik, mert az ottani termesztési körülmények nagyon hasonlítottak az európaira”, olvasható a Burgnya titkos története című írásban, amely a Múltkor történeti folyóiratban látott napvilágot.

A burgonya nagyobb volumenű magyarországi termelése II. József királyunk adókedvezményéhez köthető, ami előmozdította a burgonya termesztésének növelését. Mária Terézia még egy legenda szerint magyar alattvalóinak megtiltotta a burgonya termesztés, de saját földjeire vettetett. Lopták is elődeink, mint tiltott gyümölcsöt.

Magyarországon a gumók formája miatt először még földi körtének, földi almának is nevezték, maga a krumpli szó a német nevéből (Grundbirne, Krumbieren - görbe körte ) származik. Spanyolországban patata néven árulták a piacokon, ahol a gumó ízét a sült gesztenyéhez hasonlították. Mivel termőhelye, a föld alatti gumóképződés miatt hasonlított a szarvasgombára is, tartuffo-nak nevezték, innen a német Kartoffel, a román cartof, és még sok más nyelven a név. Az utóbbi évtizedekben az egészsége táplálkozás jegyében egyre erősödő rossz brandje ellenére mindenképp egészségesebb, mint a tészta vagy a rizs, ugyanis 10 dkg tisztított burgonya értéke 85 kcal, míg a rizsé és tésztáé 350-380, szénhidrát tartalma 16 százalék, míg a rizsé és tésztáé 75 százalék.



Magyarországon nagyüzemi módszerekkel, nagyüzemi mennyiségben, azaz rentábilisan, biztonságosan feldolgozható burgonyának való növényt termeszteni nagyon nehéz. A csapadék alapvető az ültetvény számára, ha száradni kezd a levele, nem tudja felvenni szén-dioxidot, ami a keményítőhöz kell. Ha megjön végre az eső, hét órára van szüksége a gyökérnek, hogy felvegye a vizet. Nyugat-Európában, Észak-Európában a burgonya számára sokkal kedvezőbbek a klimatikus viszonyok.

Nem véletlen, hogy Lönhárd Miklós aktív korában törekedett az egyetemi hallgatók számára is hasznosítható nemzetközi kapcsolatokat épített. Jöttek is Európából Keszthelyre kollégák, a keszthelyi kutatók pedig jártak az USA-ban is.

A tapasztalatok gyűltek: a hektikus nedvességellátottság a gumó formáját nagyban meghatározza, ha túl sok a dudor, nehezen lehet gépekkel dolgozni vele.

Ennek ellenére nem állunk rossz helyen burgonyatermelés ügyében, nyugtat meg Lönhárd Miklós, noha az esős, esőtlen időszakoknak ki van szolgáltatva.

– A saját kertemben a Hópehelyt, a Démont, a Balatoni Rózsát nyolcadik éves visszaültetésben termelem, tehát saját vetőmagot használok újra és újra, jelenleg 1,5 kilós átlagnál tartok tövenként, ami derék eredmény. Nem beszélve arról, hogy őrzi a minőségét.

Miből is áll össze a jó burgonya? A fajta határozza meg a keménységet, a gumónagyságot, a gumószámot, a tárolhatóságot, az ízt.

– Ha megkóstolom, legyen sima az íze, főzés során ne szürküljön, betakarítás után a sérülés ne rothadjon, ne zöldüljön a gumó az áruházban a polcon. Látható, hogy néznek ki a boltban... Én is veszek néha burgonyát, a feleségem olyankor korhol, mit hoztál már megint. A minőséget nagyon könnyű elrontani, ám roppant nehéz visszaállítani.