Szamosi Nikolett

Forrás: ZH

Családban élni mindannyiunk természetes vágya, hiszen az mindig a szeretet, az összetartás, a biztonság, a stabil háttér szimbóluma. Ugyanakkor korunk társadalmi változásai a családi szerkezetek alakulására is folyamatosan hatással vannak. Számos kutatás igazolja, hogy például a beilleszkedési és viselkedési problémák, a pszichoszomatikus betegségek, a szenvedélybetegségek hátterében gyakran a családi élet zavarai húzódnak meg. E problémákra a családterápiás kezelések is megoldást nyújthatnak, melyek közül egyet közelebbről is megismerhetnek a Zaol-podcast műsorában. A zalaegerszegi Szamosi Nikolett-tel a családállítás lényegéről beszélgettünk.