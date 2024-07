Elindult a héten, s ezentúl keddenként és péntekenként 10-12 óra között kézművessarokkal várják a gyerekeket a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár előtti téren a nyári szünidőben. Csak rossz idő esetén költöznek be az intézménybe. Három évvel ezelőtt kezdődtek az egyedi, környezetbarát alapanyagokat felhasználó foglalkozások, melyek során ajándékokat, emléktárgyakat készíthetnek a kicsik és nagyok, a téma természetesen a vakáció, nyár, vízpart, pihenés, tájékoztatta lapunkat Tóth Renáta igazgató. Hozzátette, sokan keresik ezt a programlehetőséget, alkalmanként akár 20-25 gyerek is jön, népszerű a családok körében. Természetesen a kézműves-foglalkozás mellett ismeretterjesztő és barkácskönyveket kölcsönözhetnek a résztvevők, így további hasznos tippeket kapnak akár otthonra is.