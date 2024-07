A népi építészeti értékek mögött a domboldalt a Boldog Buzád kilátó uralja. Az ide vezető út mentén, amely patkó alakban fogja össze az Öreg-hegyet és a Béci-hegyet, két kis kápolna is áll. A kilátás pazar, csak erre a tájra jellemző – a domboldalakat beragyogja a nap, a völgyet a Mura párája ködbe borítja. Több kerékpáros ereszkedik velünk szemben lefelé, az egyik pincén ezt olvassuk: „Bort igyék az úton járó, akár szegény, akár báró”! Felérünk a nádfedeles boronapincéhez, melynek szomszédságában permeteznek. „Megkínálhatjuk magukat? Van itt bor, sör és pálinka is…” invitálnak kedvesen.

– A boronapince és a prés, a fölötte lévő esőbeállóval együtt 2002-ben készült el. A pincét és a prést a Béci-hegyen bontották el és hozták a mostani helyére. Az eredeti tulajdonosa a pincének és a présnek Iván Ferenc és Pataki György letenyei lakosok voltak. A boronapince mögött, a domboldalban magasodik a Boldog Buzád Kilátó, aminek jövőjéről nem tudok érdemleges információval szolgálni. A kilátó borturisztikai szándékkal is épült immár több mint tíz éve Letenye és Zajk önkormányzatának közös projektjeként. Közben kiderült, hogy megsértették a tervező, a már elhunyt Makovecz Imre szerzői jogait, mert a terveket engedély nélkül változtatták meg, s ebből per lett. Mára mindez jogilag rendeződött, a kilátó már a városé, de a hosszú bezártság miatt leromlott, így látogatásra nem alkalmas. A jövőben ezzel is kezdeni kell valamit, mert így nem maradhat, ez azonban nem az egyesületünk dolga – mondja Somogyi András, a Letenyei Szőlő- és Gyümölcstermesztők Egyesületének elnöke, aki hozzáteszi, hogy az egyesületüknek 50 telek-, illetve szőlőbirtokos tagja van. Működésüket a helyi kertbarátkör 1977-es megalakulásától számítják, mert folyamatos volt a tevékenységük. Most már Facebook-oldaluk is van, melyen rendszeresen közzéteszik az egyesülettel kapcsolatos információkat.

Somogyi András elnök: "a turisztikai és hegy fejlesztési terveket csak településszintű együttműködéssel lehet megvalósítani"

Fotó: Győrffy István

A Letenyét, illetve a Mura völgyét északról bezáró domborulat éghajlata szélsőségektől mentes, az Adriai tenger közelsége, és a Mura medence kedvezően befolyásolja a környék időjárását. A mikroklimatikus adottságok, a kedvező domborzati viszonyok, a Mura folyó hatása kedvez a szőlő- és gyümölcstermesztésnek. A vidéken évszázadokon át termeltek szőlőt, az írásos krónikák már 1248-ban is említést tettek erről, s ezt később, a 16. században a főesperesség tizedszedőinek fennmaradt feljegyzései is bizonyítják. Volt szőlője a földesúrnak, a kisnemesnek, de a jobbágyok a saját hasznukra is művelték a domboldalakat. Később a muraközi horvát települések lakói is rendelkeztek itt szőlőbirtokokkal. A II. világháború végén, államközi megállapodás alapján ezek a területek a Magyar Állam kezelésébe kerültek, amiket bérbe adtak, azok minden gondjával együtt. Az ötvenes évek végére egyre több terület maradt parlagon, vagy kaszálóvá vált, később felverte az akác. Örvendetes, hogy napjainkban újra szaporodik a szőlőbirtokok iránt érdeklődő horvátok száma.