A baki "Bakterházi" tó igazi természeti szépség

Hol van már a kis szatócsbolt? Rákényszerültek a profiltisztításra. A kétezres évek elején, Zalaegerszegen megjelentek a nagy áruházak, amelyek olyan árutömeget kínáltak dömpingáron, amivel a baki bolt már nem tudott versenyezni. A bolt folyamatos növekedése megállt, a befektetett energia egyre kisebb eredményt produkált, ezért 2003-tól a bolti kiszolgálással felhagytak.

– Nehéz volt megélni a bolt bezárását. Büszkék voltunk arra, hogy csúcsidőszakban 20-25 kocsi várakozott arra, hogy kiszolgáljuk a tulajdonosaikat. Hiányzott, hogy ez a mozgás megszűnt a telephelyünk körül. Az ember nehezen éli meg, ha valami jó dolog megszűnik, főleg az olyan, amit ő hozott létre, amiben hitt, amitől sokat remélt… Közben a nagykereskedelem folyamatosan bővült, ezért alapvetően optimisták voltunk, hiszen volt új lehetőségünk az agrárpiacon. Hogy milyenek lesznek az új távlatok, arról nem volt pontos elképzelésünk, de olyan szakemberekkel voltam kapcsolatban, akik értették azt, amit csináltak, akikben megbízhattam, s akikkel szemben én is mindig becsületesen helyt álltam, teljesítettem – fogalmaz Rudi, hozzátéve: – Nem volt neves tanácsadóm, szakértőm, az egész körülvevő közeg volt olyan, ami előbbre vitt. Fontos megjegyezni, hogy gyermekeink mellett a későbbiekben vőnk és menyünk is folyamatosan részt vállalt a nagy családi vállalkozás építésében és fejlesztésében – hangsúlyozza Rudi.

Rudi jól érzi magát a romantikus erdei, vízi környezetben

Fotó: Győrffy István

Aki nyitott szemmel jár, elgondolkozik a mai válságos magyarországi gabonatermelés jövőjén, hiszen a háború miatt megjelenő olcsó ukrán gabona is zavart okozott a piacon, sőt egész Európában. Ha véget ér a háború, a gabonafronton akkor sem lesz vége a feszültségnek, mondja az agrárszakember.

– Tény, 15-16 millió tonna gabona terem az országban évente, s ebből csak 8-9 millió tonna kerül hazai felhasználásra, a többit el kell adnunk a világpiacon, ahol szembetaláljuk magunkat a nálunk jóval olcsóbban termelő ukrán, orosz, kazahsztán óriási gabonatöbblettel, amely esetenként a világtermelés mintegy 30 százalékát is kiteheti, szemben a mi egy százalékunkkal. A termelésünket jóval olcsóbbá kell tennünk, jönniük kell az önjáró traktoroknak, a permetező drónoknak, a szerkezetváltásoknak. Ezzel Ádám fiaméknak kell majd megküzdeni, mert a jövő kihívásainak megoldása már az ő feladatuk. A napjainknak most már csak kis része telik céges ügyekkel, de van más is. Mindenekelőtt a négy csodálatos unokánkkal és az ő szüleikkel való együttlét és a közös szabadidős programok… Én még egy vadászklubot vezetek. Gyermekkori álmom volt, hogy egyszer Széchenyi Zsigmond és Kittenberger Kálmán nyomába eljussak Afrikába. Ez is teljesült, óriási élmény volt. A másik célom az volt, hogy Bak határában, a gyermekkori játszóterületemen, a Válicka völgyében, az elvadult, népiesen „gula-berekben”, a valamikori kenderáztató tókák szomszédságában egy kis tavat létesítsek. Ez is sikerült, csodálatos vízi világot hoztunk létre, ami igazán nyugalmat áraszt. Az emberi dolgokról annyit, közvetlenül ugyan nem tapasztaltam, de bizonyára vannak irigyeim is, bár igyekszünk úgy élni a családommal, mint régen, hiszen igazán csak arra lehetünk büszkék, amit a két kezünkkel és az eszünkkel létrehoztunk – köszön el Rudi, aki, ha teheti, visszavonul a vad- és vízi világba.