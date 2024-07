Mint írta, Zalaegerszeg önkormányzata már korábban meghatározta a 2030-ig tartó TOP Plusz városfejlesztési program elemeit. A TOP Pluszban összesen 8,5 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre, amelynek elosztását európai uniós szabályok határozzák meg. Adott az, hogy ebből mennyit kell gazdaságfejlesztésre, intézményekre, energetikára, turizmusra, zöldfelületekre, kerékpárutakra fordítani, tette hozzá.

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban a Bazitai Óvoda újjáépítéséről, a Ságodi Óvoda rekonstrukciójáról, valamint a Kölcsey utca 11., a Mátyás király utca 16., és a Gazdaság utca 21. szám alatti orvosi rendelők felújításáról tárgyalt.

A polgármester Facebook-oldalán Zalaegerszeg TOP Plusz programja további elemeit is ismertette. Ezek közé tartozik a négy évszakos, fedett, fűthető, egész évben, rossz időben is használható gyermekjátszóház építése, a Tipegő Bölcsőde, az Űrhajós utcai Óvoda, a Napsugár Óvoda, az Ady-iskola régi szárnyának felújítása és a pedagógiai szakszolgálatok fejlesztése. Kulturális és helytörténeti kiadványok, konferenciák, rendezvények, képzések megvalósítása, a páterdombi és a kaszaházi közösségi tér kialakítása, az egységes intézményi energetikai irányítási rendszer kiépítése szintén cél. Ugyanígy szándék a Teskánddal összekötő kerékpárút építése, továbbá turisztikai célú, 20 méter magas kilátók építése a létrehozott és népszerű túraútvonalak mentén Bozsokban és Ebergényben. Zalaegerszeg TOP Plusz programjában a gazdaságfejlesztés és iparfejlesztés is hangsúlyosan szerepel.

Ezt követően a Kulturális és Innovációs Minisztériumban folytatódott a polgármester keddi napja, ahol Hankó Balázs miniszterrel tárgyalt a Csány László Technikum tervezett bővítéséről. A beruházás a diákok létszámának növekedése miatt szükséges, és 250 millió forint kormányzati támogatásból valósulna meg. Ezen felül a duális szakképzési tanműhely 1,7 milliárd forint beruházással ősszel induló építéséről, továbbá kulturális támogatásokról egyeztetett, közölte Facebook-oldalán Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.