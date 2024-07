– Ezúttal rendezvényünk nagykorúvá válását ünnepeljük. 19 évvel ezelőtt a munkahelyemen egyik kollégám mesélte, milyen jól érezték magukat a falujuk körül tartott éjszakai barangoláson. Elmondtam mindezt az egyesületünkben, akkori vezetőnk Kaszásné Marika egyből lecsapott rá és a következő évben fel is vettük a programjaink közé. Már elsőre olyan fergetegesre sikerült a bagolytúra, hogy közkívánatra azóta is minden nyáron megtartjuk. Vannak törzstúrázóink, a kedvükért mindig variálunk egy kicsit a programon, a lényeg viszont maradt: beesteledve a csapatok egy általunk rajzolt térkép segítségével megkeresik az erdei, mezei utakon sötétben rejtőzködő állomásokat, ahol tréfás feladatok megoldásával pontokat gyűjthetnek, amiket visszatérve a főhadiszállásra, elemózsiára és üdítő italra válthatnak majd be – adott tájékoztatást a rendezvényről Némethné Kámi Anikó, a pózvai Összefogás Egyesület vezetőségi tagja, aki kezdetektől, vagyis 18 éve a fő szervezője a pózvai bagolytúráknak.

A felnőttekből álló csapatok alkonyat után gyülekeztek bagolytúra helyszínén

Fotó: Fincza Zsuzsa

Az idén olyan sok kisgyermekes család jelentkezett, hogy kicsit korábban, már este nyolc előtt útra bocsátották az első, a "Szikrázó meteorok" nevet választott csapatot. Helybeliként a vidéket jól ismerő Kovács Erzsébethez egy Zalaegerszeg-belvárosában élő fiatal család: Horváth Ákos, Horváth Kovács Enikő iker gyermekeikkel, Iringóval és Noellel csatlakozott. Enikő egyébként 3 éve tart gerinctornát Pózván, s olyan jól érezte magát az egyesület tagjai között, hogy "hivatalosan" is belépett közéjük.

A Szikrázó Meteorok: Kovács Erzsébet és a "belvárosi" Horváth-Kovács család pillanatok alatt összerakta az összetett puzzle-képet

Fotó: Fincza Zsuzsa

Az első, még a közösségi házban berendezett állomáson Bene Gyuláné Erika és Virág Erzsébet állított megoldandó akadályokat az induló csapatok elé. Akárcsak a Meteoroknak, a Pózvai Suhancok nevet zászlajára tűző csapatnak sem okozott gondot az óriás puzzle összerakása, a gyerkőcök pedig még a memóriaélesítő feladatot is hibátlanul teljesítették. A Suhancok társulat: Megyer Csaba, Megyerné Ács Andrea, Megyer Borka, Baumgartner Zsolt, Hegyi Judit és Németh Eszter a 2. állomáson is kitettek magukért, a legnehezebb kérdésre is tudták a választ, Hegyi Judit pedig valóságos Eiffel-tornyot épített fakockákból. A harmadik indulóként bejegyzett Németh család (Ingrid, Győző, Kornélia és Noémi), valamint Zuggó Anett és fia: Temlén Mátyás a labdával plusz feladatokat is vállalt.