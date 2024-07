Fődi Tibor fafaragó művész – akinek alkotásai Zala számos településén, sőt: az egész Kárpát-medencében megtalálhatók – készítette korábban a zalaapáti templom szembe miséző oltárát, a községházán látható imádkozó leányt ábrázoló alkotást, s a trianoni gyászt idéző haranglábat.

A Szent Kristóf-szobor a Balaton Fejlesztési Tanács 7 millió 50 ezer forintos támogatásával és Zalaapáti 10 százalékos önerejével készült el, amelyhez a kétgyűrűs tölgyfát Baranyában sikerült megtalálni. Az alkotók – Fődi Tibor mellett Madarász Miklós – a helyszínen, a rekkenő nyári kánikulában faragták meg a Krisztust vállán vivő Kristóf alakját.

Fotó: Péter B. Árpád

– Szeretnénk, ha biztonságban lennének településünk lakói, s nemcsak fizikai, hanem lelki értelemben is. Keresztény emberként úgy gondolom: ehhez a transzcendentális segítőket is meg kell hívnunk s itt kell tartanunk, hogy Zalaapáti lakói jól érezzék magukat – fogalmazott Vincze Tibor polgármester.

Fődi Tibor, vallásos ember lévén, sok szentet faragott már. Azt mondja, nem egyedül alkot – valaki mindig vezeti. Az ihletet pedig a vallás és a hazaszeretet adja.

– Ez a Szent Kristóf-szobor egyrészt azt üzeni: akárhol is utazol, valahová vissza kell térned. Vagy a hithez, vagy egy faluhoz, a közösséghez. Tehát elmehetsz, de vissza kell jönnöd. A másik olvasat pedig, hogy Szent Kristóf átmegy a gázlón, de aztán visszamegy, hogy újra és újra átkeljen. Megküzdi, legyőzi az akadályokat, hogy végül győztes legyen – szögezte le Fődi Tibor.

Méghozzá lelki értelemben, tette hozzá alkotó, felhívva a figyelmet: Kristóf „nemcsak” Krisztust viszi át a túlpartra, hanem a hitet is, amely a fiatal Jézusban lakozik.

A Szent Kristóf-szobrot Cséry Gergő plébános áldotta meg

Fotó: Péter B. Árpád

– Nekünk is valami hasonló a dolgunk. Úgy szeretek élni, hogy annak legyen értelme: amiért az ember a világra jött, azt be kell teljesítenie. Ehhez pedig pozitív energiákra van szükség, amely a környezetre is hatással van – mondta a szobrászművész.

Kiemelte, celebvilágot élünk, amelyben az anyagiasság a meghatározó, de eljött az ideje, hogy visszatérjünk a természethez s a valláshoz.