A kórházban dolgozó szakember szerint azt manapság már mindenki tudja és érzi, hogy kánikula idején szervezetünk nagy igénybevételnek van kitéve. Az erek kitágulnak, fokozódik az izzadás, amivel számos ásványi anyag távozik. Fennáll a kiszáradás, az ájulás, a szív- és érrendszeri problémák kialakulásának veszélye.

– Az extrém hőség fizikai terhének átvészeléséhez elengedhetetlen a megfelelő hidratáltság és a szervezet megfelelő energiaellátása – fogalmazott dr. Faricsné Hári Vera. – Fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a megfelelő folyadékfogyasztásra, hiszen azt tapasztaljuk, hogy alapesetben is sokaknak nehéz a javasolt 1,5-2 liter folyadék elfogyasztása, így tudatosan figyelni kell arra, hogy kánikula idején még ennél is több: 2-2,5 liter folyadékra van szüksége a szerveknek. Az elvesztett folyadékot főleg vízzel, ásványvízzel fedezzük, amit ízesíthetünk citrommal, friss mentalevéllel, citromfűvel, de uborkával is. Ezenkívül ihatunk cukor nélküli teát, paradicsomlevet, egyéb zöldségleveket, kefirt, natúr joghurtot, leveseket is. Kerüljük a koffeintartalmú, cukrozott, valamint alkoholt tartalmazó italokat, hiszen ezek egy része vizet von el szervezetünktől, más részüknek vizelethajtó hatásuk lehet, ami tovább fokozza a folyadékvesztést.

Hangsúlyozta: azzal is érdemes tisztában lenni, hogy amennyiben kánikula idején sportolnak, fizikai munkát végeznek, például kertészkednek, akkor 3 literig növeljék a folyadékbevitelt, és szükségessé válhat a sópótlás is, melyet az ételek sózásával érhetnek el.

– Nagy hőség esetén sokszor tapasztaljuk, hogy étvágytalanabbak vagyunk, ilyenkor energiaszükségletünk 15 százalékkal csökken – folytatta a vezető dietetikus. – A nehéz, tartalmas étkezéseket kerüljük, hiszen az emésztés során hő termelődik, és sokkal nehezebben tudja lebontani szervezetünk az elfogyasztott ételeket. A nehezen emészthető ételek közé tartoznak a magas fehérjetartalmú ételek: húsok, halak, tejtermékek, valamint a cukrot, rostokat tartalmazó ételek, illetve italok. Rossz beidegződés, hogy hőség idején sokan hideg és lehűtött élelmiszert szeretnének magunkhoz venni. Ezekkel viszont többet árthatnak. A túlzott fogyasztásuk miatt a szervezet próbálja „felmelegíteni” magát, így a kezdeti hűsítő érzést követően még inkább kimelegednek, akik így tesznek. Ehhez kapcsolódik, hogy hőség idején érdemes leveseket is enni. Lehet, hogy egy napsütéses napon meleget enni-inni kevésbé vonzó, de a meleg italok segíthetnek szabályozni a testhőmérsékletet. A maghőmérséklet emelkedése arra készteti a testet, hogy lehűljön, így jobban izzad, hogy hőt veszítsen a bőrön keresztül. Amennyiben fagylatot ennének, érdemes a vizes alapúakat választani.