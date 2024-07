A település önkormányzata családi és sportnapot hirdetett, ebből most utóbbi kapott hangsúlyosabb szerepet. Az emléktornán öt csapat vett részt, közülük Ozmánbük szerepelt a legjobban, megelőzve Gersekarátot, Zalaháshágyot, Vaspört, valamint Horvátnádalját. A legeredményesebb játékosnak az ozmánbüki Radics László és a gersekaráti Dévai Milán bizonyult, mindketten kilenc góllal járultak hozzá csaputuk sikeréhez. A szervezők külön díjazták a legfiatalabb játékost, a mindössze négyéves Kalamár Zsombort, illetve a legtehetségesebb fiatal játékost, a helyi Fülöp Hunor Lorándot, aki gólt is szerzett az egyik mérkőzésen.

A torna kapcsán Fülöp Imre Loránd polgármester lapunknak elmondta: nemcsak a fiatalon elhunyt nagyszerű helyi labdarúgó, Kóbor József emlékének szerettek volna adózni a sportrendezvénnyel, de az is céljuk volt, hogy a településen létrehozzanak egy öregfiúk csapatot, amely más alkalmakkor is pályára tud lépni. A rendezvény a helyi közösség megerősítését is szolgálta, ennek érdekében Vadász Csaba és baráti társasága csülkös babgulyással, míg Agg Norbert és családja pörkölttel és nokedlivel vendégelte meg a jelenlévőket, de a falubeli önkéntesek rengeteg kürtős kalácsot is sütöttek, illetve süteményfelajánlás is volt bőven.