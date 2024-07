– Előtte megkerestek bennünket a régészek, s elmondták, hogy sok ezer évvel ezelőtt keletkezett építmények után kutatnak, úgynevezett körárkokat keresnek, s ehhez kérik a segítségünket, mert a mi határunkban is találtak egy ilyent. Természetesen örömmel teljesítettük a kérésüket. Megkerestük a földtulajdonosokat, akik hozzájárultak a földjeiken való ásatáshoz és az üresen álló bolt épületét is rendelkezésükre bocsátottuk, ahol a leleteket elhelyezhették. Még sarkantyúkat is találtak – emlékezik vissza a kezdetekre Talabér Lászlóné Lívia polgármester.

De mik is ezek a titokzatos újkőkori körárkok? Mint a szakirodalomból megtudjuk, a neolitikus körárkok, más néven rondellák, az őskori földművek egy speciális csoportját alkotják, melyek Közép-Európa nagy területén terjedtek el a Krisztus előtti 5. évezred első harmadában-felében. Nagyjából a Tisza és a Rajna-folyók közti hatalmas területen jellemzőek, bár az utóbbi években már a Kaukázusban is előkerült egy-két példányuk. Ez az időszak Magyarországon az újkőkor késői szakaszának felel meg. Ma már közel harminc késő neolitikus körárkos lelőhelyet ismerünk, elsősorban Baranya és Zala megyékből. A körárkok akár többszáz méter átmérőjű, kör alakú építmények. A belsejükbe csak a meghatározott helyeken elhelyezett bejáratokon (földhidakon) keresztül lehetett bemenni.

P. Barna Judit régész: "Augusztusban még újra Gétyén fogunk ásni, majd Ligetfalván megkíséreljük rekonstruálni a körárok kitűzésének folyamatát"

Fotó: Győrffy István

A kutatást a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Nemzeti Régészeti Intézetében régészként dolgozó P. Barna Judit és kollégái végezeték. Ez volt az első olyan akció, amikor nemcsak műszerekkel vizsgáltak, hanem fizikálisan is megbontották a felszínt a tájban, ott, ahol a körárok hollétét előzőleg – a geofizikai felméréssel – azonosították.

– Korábbi kutatásainkból már ismert volt, hogy Gétyétől délre egy késő neolitikus körárok található. Tavaly nyáron egy tervásatás keretében ástunk itt. Két ásatási felszínt, szelvényt nyitottunk meg, amelyek helyét a korábbi geofizikai felmérés eredménye alapján jelöltük ki. Az egyik gödröt a körárok közepén ástuk, ahol a geofizikai felmérés egy közepes/nagyméretű gödröt jelzett. Erre nyitottunk egy 8 x 8 méteres felületet, s az ásás eredménye részben igazolta a feltételezésünket, ugyanis a körárok közepén lévő gödör valóban a körárokkal nagyjából megegyező korú, azaz késő neolitikus, s ugyanannak a régészeti kultúrának a hagyatéka. Nagyon gazdag leletanyag került elő, de ezek restaurálása, feldolgozása még folyamatban van. Részben nem várt eredményeket is kaptunk, hiszen két további gödröt is feltártunk ebben a szelvényben. Az egyiket a középső rézkorra, a másikat az Árpád-korra lehet keltezni. Ebből került elő sok jellegzetes kerámiatöredék mellett az a két darab sarkantyú is, melyeket a polgármesterasszony is látott – válaszolta Judit.