A fesztivál kapcsán Heiter Róbert Gottfried atya, a község plébánosa lapunknak elmondta: az aratást követően annak idején nemcsak hálát mondtak eleink Istennek a termésért, de meg is ünnepelték a legfontosabb nyári betakarítási munkafolyamatok végét. A plébánia ezt a hagyományt szerette volna az aratófesztivállal felkarolni, így a szombati program során egyrészt hálaadó szentmisét tartottak a Szent Őrzőangyalok-templomban, továbbá lakomára is meghívták az érintett települések – Szepetnek mellett Eszteregnye, Sormás és a Nagykanizsához tartozó Bajcsa – lakosait.

– A plébánia nem egy ház, nem egy terület, hanem ti magatok alkotjátok, mi közösen jelentjük azt – mondta köszöntőbeszédében az atya, majd kitért arra, hogy az aratófesztivál ezúttal is összefogás eredményeként jöhetett létre, akárcsak a rendezvényudvar kialakítása, fejlesztése. Maga a program felvonulással kezdődött, Heiter Róbert Gottfried atya elmondása szerint ezen jóval többen vettek részt, mint egy évvel korábban. A traktorpótkocsikon, lovasszekéren utazók a település több pontján is megálltak, hiszen velük voltak a Zalagyöngye Művészeti Műhely ifjú táncosai, a Gyöngyszemek tánccsoport tagjai, akik ugyancsak fontos szerepet vállaltak a fesztivál hangulatosabbá tételében. Mindez olyan jól sikerült, hogy még az atyát is sikerült bevonniuk egy menettáncba.

A fesztiválhoz kapcsolódóan a plébániai udvarán alkalmi kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők, ezen egyrészt fotók segítségével mutatták be a korabeli aratásokat, illetve a hozzájuk kapcsolódó egyéb tevékenységeket, például az aratókoszorúk készítését. A tárlatról s magáról az aratóünnepről Nyáriné dr. Alexa Magdolna egyetemi docens, a helyi értéktár bizottság korábbi elnöke beszélt a jelenlévőknek.