A muravidéki Domonkosfán azonban nemcsak ezért idézik fel évről évre az aratás hagyományát, az identitástudat erősítésében – legyen szó akár a szlovénról, akár a magyarról – szintén nagyon fontos szerepe van a programnak. A munkafolyamatok bemutatása mellett ugyanis mindig jut hely a népi kultúrának, a térség gasztronómiai kínálatának. Az elmúlt hét szombatján ráadásul a korábbiakhoz képest is gazdagabb program várta az érdeklődőket, hiszen Halmos Mónika fitoterapeuta a kertekben fellelhető, többnyire gyomnövényeknek tartott virágokból készült palacsintával és salátával kínálta a résztvevőket, a Muravidéki Mintagazdaság munkatársai levendulaszörppel lepték meg a jelenlévőket, továbbá az Őrség sörét is megkóstolhatták a bemutatóra érkezők. Mindemellett traktorkiállítás, valamint egy rövid dottós, azaz országúti vonatos körutazás is várt az aratóünnep résztvevőire.

Fotó: Gyuricza Ferenc

A program fókusza azért mégiscsak az aratás és cséplés köré összpontosult. A domonkosfaiak ezúttal is a helyi hagyományőrzők vezetőjeként ismert Pócak Edvard vezetésével vonultak ki a mezőre, hogy a fáradságos, megterhelő munkát jelentő, komoly fizikai igénybevétellel együtt járó kézikaszás aratást bemutassák az érdeklődőknek. Ezúttal nagybandaként dolgoztak, hiszen két kaszás, két marokszedő, valamint egy-egy kötélvető és kötöző munkálkodott a mezőn. Ha annak idején egy család nem adott ki ennyi munkás kezet, akkor összefogtak a rokonok és szomszédok, vagy egy kaszás vezetésével úgynevezett kisbandaként végezték el az aratást. A gabona levágása után következett a cséplés, amit a Muravidéken már száz évvel ezelőtt is többnyire géppel végeztek. Erről nemcsak feljegyzések és korabeli fotók tanúskodnak, de több XX. század elején gyártott cséplőgép is található a térségben.

Az aratási és cséplési bemutatóhoz egy fontos szimbolikus esemény társult még. Miután a muravidéki gazdák is részt vesznek a Magyarok Kenyere adománygyűjtésben, az addig felajánlott búzaszemeket ezen a helyen öntötték össze jelképesen. A gyűjtés azonban folytatódik, egészen augusztus 5-ig várják a felajánlott búzaszemeket a Muravidéki Mintagazdaság Bánután található központjában.