Az eseménynek a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség székháza biztosított helyet, hiszen az augusztus 17-i rendezvény egyik főszervezője immár hagyományosan az érdekképviseleti-politikai szervezet lesz. A tájékoztatón Orbán Dusán elnök elmondta: a várhatóan mintegy 40-50 ezer eurós költségvetésű esemény lovas szakmai részéért a Lóbarátok Egyesülete, a kísérő- és kulturális programok koordinálásáért a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, míg az infrastruktúráért és a háttérmunkálatokért Lendva városa felel, amely emellett a verseny finanszírozásához is hozzájárul. A tájékoztatótón utóbbi szervezeteket Biró József elnök, Soós Mihály igazgató, valamint Magyar János polgármester képviselte.

A versenynek a Thermal Resort Szálloda előtti tér ad helyet, a versenypálya és környéke kialakítása már elkezdődött. Az idei program újdonságát a nemzetiségi póni futam jelenti, amit most először rendeznek meg Lendván. A futamokra augusztus 5-ig jelentkezhetnek a versenyzők, így a számuk még nem ismert, de a nemzetiségi és szlovén futamokban összesen – beleértve a póni futamokat is – minimum 20-25 lovassal számolnak. A nemzetiségi futamból az első három helyezett, valamint a házigazda jogán Lendva városának képviselője jut tovább a Szilvásváradon megrendezésre kerülő Nemzeti Vágtára. A kísérő rendezvények közt számos lovas- és huszárbemutatót, gyermek- és kulturális programot láthatnak az érdeklődők, de a gasztronómiai kínálat is változatos lesz.