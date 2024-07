Népviseletbe öltözött gyakorlott aratók gyülekeztek a novai sportcentrumban, hogy felelevenítsék a régi falusi élet egy szeletét. Idén a nagy melegre való tekintettel a megnyitón felszólalók csak röviden köszöntötték az egybegyűlteket a Göcsej Szíve-java Néptáncegyüttes produkciója után.

Vigh László országgyűlési képviselő méltatta az aratónapot, mely a falvak, a vidék megmaradásáról szól s köszönetet mondott a résztvevőknek, hogy ápolják ezt a hagyományt.

Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, aki maga is aratott a zalabaksai csapat tagjaként, arról beszélt, hogy a paraszti munkának van egy jellegzetes virtusa, megmutatni, hogy képesek vagyunk rá és fenn tudjuk tartani azt az életformát, amit vidéknek hívunk. Nova közösségét, önkormányzat pedig dicséret illeti, hogy éltetik ezt a hagyományt, mely a Göcseji Dombérozó programsorozat része.

Németh József, Nova polgármestere is köszöntötte az aratónapon megjelenteket, köztük a 88 esztendős rádiházi Tüske Istvánt, aki bár már nem aktív, ám korábban 15 éven át vett részt az arató- és kaszakalapáló versenyen és örökítette át tudását az utókornak.

Tüske István botjára támaszkodva azért bejárta most is az aratómezőt és adott tanácsokat földijének, a gutorföldei banda kaszásának. Elmondta, hogy annak idején már tizenévesen kivette a részét az aratásból, mondhatni nagy gyakorlatot szerzett. A kézikaszás aratóversenyeken több alkalommal is dobogós helyen végzett a bandájuk, mint mondta „három-négy marokszedőt ”elszaggatott”, s közben sok barátot szerzett. Hozzátette, hogy a maiak már nem végzik el olyan alaposan a munkát.

A zalabaksai Szép Gyulától a kaszakalapálás megfelelő technikáját tudhattuk meg. Mint mondta az lényeg, hogy egyforma erővel kell ütni a kaszát, különben kicsipkésedik az éle és olyan szerszámot kell használni, ami egyenletesen kinyújtja az anyagot. De az sem mindegy, hogy mit kaszálunk, máshogy kell kalapálni a gabonához és máshogy a tavaszi, vagy nyári fűhöz.

A megnyitót követően a kis- és nagybandák a Zalaapáti Harmónika Zenekar felvezetésével vonultak ki a község határában található aratómezőre, ahol Nagy Tamás plébános mondott áldást. A parcellák kisorsolása után a kaszások, marokszedők kezdték meg a munkát, majd a 21 kévéből összerakott kereszt tövében megterítettek az ebédhez. A hozzáértő szakemberek pedig értékelték a látottakat, nézték a tarló magasságot, a kéve szorosságát, egyenletességét, s hogy a kiterített étkek mennyire követik a hagyományokat.