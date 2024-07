Bármilyen átalakulás is történt, bárhogyan is változzanak a jogi keretek, Zalaegerszeg önkormányzata és a város közössége továbbra is magához tartozónak érzi az egészségügyi alapellátásában dolgozókat, hangsúlyozta Balaicz Zoltán polgármester köszöntőjében a Semmelweis-napi ünnepségen. Mint mondta, bármilyen fejlesztési elképzeléseik vagy innovatív ötleteik vannak, azok megvalósításában továbbra is számíthatnak a város önkormányzatára.

A Semmelweis-napi ünnepségen Zalaegerszeg önkormányzata megvendégelte az egészségügyi alapellátásban dolgozókat

Fotó: Pezzetta Umberto

- Minden egyes hivatás fontos és tiszteletre méltó, de egészség nélkül egyetlen munkakörben sem lehet helyt állni. Aki hiányt szenved benne, nem tud hasznos tagja lenni a társadalomnak, az országnak és a város összetartó közösségének. Az egészségügyi hivatást választók gyógyítanak, reményt adnak, segítenek a megelőzésben, és mindig mosolyogva fordulnak a beteghez. S ez mindennél fontosabb – emelte ki Balaicz Zoltán.

Semmelweis Ignác születésnapján (1818. július 1.) ünnepeljük a magyar egészségügy napját, 1992 óta. A magyar orvos, az anyák megmentője a gyermekágyi láz leküzdésében játszott kiemelkedő szerepet. Magyarországon ezen a napon, a Semmelweis-napon valamennyi egészségügyi dolgozónak ünnepségek keretében köszönik meg áldozatos munkáját, valamint elismeréseket adnak át.

Az egészségügyi alapellátásban tevékenykedő orvosokat és szakdolgozókat ismertek el

A köszöntő után a díjazottakat szólították. Zalaegerszeg önkormányzata a Semmelweis-nap alkalmából dr. Kóczán Erzsébet házi gyermekorvost, Bödör Ágnes asszisztenst, Molnár Erzsébet védőnőt, Dominkó Katalin fogászati asszisztenst és dr. Nagy Andrea fogszakorvost részesítette elismerésben, megköszönve példaértékű és áldozatos munkájukat. Az erről szóló oklevelet Balaicz Zoltán polgármester, valamint Orosz Ferencné, a szociális, lakás és egészségügyi bizottság elnöke adta át.

Semmelweis Ignác életpályájáról és az egészségügyben dolgozók áldozatos munkájáról Dippold Márton kabinetfőnök fogalmazta meg gondolatait pohárköszöntőjében.