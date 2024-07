A Magyar Vöröskereszt az Országos Vérellátó Szolgálattal együttműködve azért szervezi meg az év ezen időszakaszában a retró véradó hetet, hogy a nyári szabadságolások ideje alatt is elegendő vérkészlet álljon rendelkezésre. A hívó szóra már hétfő délelőtt is többen érkeztek, köztük Czoczek István, akit a véradást követően szintén megvendégeltek.

A mai fiatalok már csak a szülők, nagyszülők elbeszéléséből tudhatják azt, hogy korábban virsli, kolbász, zsemlye, sör és bambi is hozzátartozott a véradásokhoz. A dolgozóknak munkaidő-kedvezmény, a sorkatonáknak szabadság járt. Senki sem tagadja, hogy ez vonzerőt jelentett, de a segítségnyújtás önzetlen szándékát nem csorbította. Az akkori véradóknak ez afféle társasági esemény volt, amelyen barátokkal, munkatársakkal összebeszélve, együtt vettek reszt.

A Magyar Vöröskereszt támogatói jóvoltából ajándékkal is kedveskedik a zalaegerszegi retró véradó héten, sportzsák és törölköző közül lehet választani. Legfőbb cél korábban és most is az, hogy minél többen vállalkozzanak az önkéntes véradásra. Adják meg az élet esélyét a rászorulóknak ezáltal! A héten kedden, szerdán 12–18 óra, csütörtökön 8–18 óra, pénteken 8–12 óra között várják a véradókat a zalaegerszegi Zárda utcai vérellátóban.