- Több mint 90 alkalommal adtam már vért, a vérellátás helyzetét figyelemmel kísérve látom, hogy e pillanatban is sok-sok készítményre lenne szükség, ezért mozgósítottam a csatlakozókat, köztük a leányomat, aki az egyetem elvégzése után most helyezkedik el az egészségügyben - mondta lapunknak a képviselő, hozzátéve a nyári szabadságolási időszak is indokolja a figyelemfelhívó akciót.

- A tanulmányaim alatt is sokszor találkoztam a véradás szükségességével, az iskolában is szerveztek véradást, édesapám révén pedig már magam is többször adtam vért - tájékoztatott Vigh Jázmin gyógytornász, aki igazán jó emlékről is beszámolt, kapott már elektronikus értesítést, hogy sikeresen segített valakin a vérével.

Hodánics-Bíró Tünde zalaegerszegi beosztott evangélikus lelkész a gyermekei születése előtt rendszeres véradó volt, majd hosszú szünet után irányított véradáson vett részt, majd sms-t is kapott, hogy a célba ért a jószándéka, a beteget sikerült gyógyítani. A családjában szerencsére nem volt szükség ilyen beavatkozásra, ezzel együtt elhatározta, hogy miután a vércsoportja alapján általános adónak számít, ezután gyakrabban fordul meg a véradóban.

- Egyszer adtam irányítottan vért, de végül nem kellett felhasználni, itt pedig először járok, de szívesen csatlakoztam a figyelemfelhíváshoz, sőt, valószínűleg ezután többször is jövök - a zalaegerszegi MMA-bajnok Domján Benjamin, akinek élsportolóként arra is kell figyelnie, hogy az edzéstervbe miképp tudja beiktatni a véradást. A sportoló hamarosan Szombathelyen, majd Marseilles-ben lép a ketrecbe, hogy megküzdjön ellenfeleivel.

Egy-egy alkalommal körülbelül húsz percnyi időtartam alatt mintegy 4 deciliter vért adhat az, akit erre alkalmasnak találnak az előzetes vizsgálatok alapján a vérellátó szakemberei.

Jövő héten retro véradási hetet tartanak Zalaegerszegen, július 22.-26. közt hétfőn, csütörtökön 8-18 óra között, kedden, szerdán 12-18 óra közt, pénteken 8-12 óra közt várják az adományozókat a megyei kórház melletti zalaegerszegi vérellátóban. A Magyar Vöröskereszt tájékoztatása szerint országszerte naponta mintegy 1800 véradót kell toborozniuk, hogy a biztonságos vérkészlet álljon rendelkezésre műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez.