A helyben villamos áramot előállítani képes konténeres energetikai rendszer bemutatóján (b-j) Vigh László, Prof. dr. Palkovics László, Weltsch Zoltán és dr. Vehovszky Balázs

Fotó: Pezzetta Umberto

A rendszer része lesz egy különálló energiatároló egység is, amely a többlet villamos energiát hidrogén formájában tárolja el, illetve alakítja vissza, és ami a fogyasztókat hidrogénnel is képes lesz kiszolgálni. A ZalaZONE InnoTech Kft. kutatás-fejlesztési projektjét dr. Vehovszky Balázs, a Széchenyi István Járműfejlesztési Tanszékének docense mutatta be az elmúlt pénteki sajtótájékoztatón, amelyen részt vett Prof. dr. Palkovics László, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezető igazgatója, Vigh László országgyűlési képviselő, valamint Weltsch Zoltán, a ZalaZONE InnoTech Kft. kutatási vezetője.

– A zöld átállás fő célja a globális szén-dioxid-kibocsátás radikális csökkentése, melynek érdekében nem kérdés, hogy ehhez például elegendő napenergia áll rendelkezésre – hangsúlyozta dr. Vehovszky Balázs, a projekt műszaki vezetője. – Olyan energetikai megoldáson dolgozunk, amely megújuló energiákat használ fel és tárol. A fotovoltaikus kapacitások jelenleg 10 kW-ot termelnek, míg a szélkerekek 5 kW-ot. A fejlesztés alatt álló energetikai rendszerrel a járműipari tesztpályán tesztelt elektromos autókat lehet majd a helyben megtermelt energiával tölteni, sőt magának az egész ZalaZONE-nak az energiaellátást ellátni. Piaci termék kifejlesztése is a cél. Felhasználását tekintve bármi szóba jöhet, erdészet, bánya, mezőgazdasági terület, ahol nincsen hálózat, de ezzel a rendszerrel megoldhatóvá válik a villamos energia helyben történő előállítása.