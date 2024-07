Az idén 78 éves, labdarúgó-szakosztályt működtető Zalaszentiván Sportegyesület jó példája a közösségépítésnek. A sportnak, a sportolásnak ugyanis ilyen szerepe is van a csapatépítés által a fizikális és mentális erőnlét fejlesztése mellett, hangsúlyozta Nagy Bálint. Méltatta, hogy a sportegyesület közel 100 gyermek életének része a versenysport és a nyári táborok biztosításával. Gratulált a pályázati sikerekhez, és az önkormányzat támogató hozzáállásához valamennyi fejlesztéshez. Kiemelte, hogy a jármű a gyerekek szállításában nyújt segítséget, a kerítés meg a biztonságot szolgálja.

A Zalaszentiván Sportegyesület TAO-pályázatból Ford Transit típusú kisbuszt szerzett be. A sajtótájékoztatón Dormán Miklós, Nagy Bálint, Németh András és Udvardi András

Fotó: A szerző

Dormán Miklós, Zalaszentiván polgármestere felidézte, hogy az önkormányzat jelentős forrásokat szerzett az elmúlt években az általa, illetve a sportegyesülettel közösen benyújtott pályázatokkal. Így valósulhatott meg többek között a sportépület felújítása, a lelátó építése. A polgármester méltatta a sportegyesület utánpótlás-nevelésbe fektetett munkáját. Mint mondta, Zalaszentiván ezen a téren is térségi szerepet tölt be, hiszen a gyerekek a közeli falvakból is valók.

A Zalaszentiván Sportegyesület felnőtt csapata a megyei II. osztályba játszik. Hét utánpótláscsapatuk van. A korosztályt tekintve a 7, 9, 11 évesek a Bozsik-programban, a 13, 14, 16 és 19 évesek a megyei bajnokságban versenyeznek, ismertette Németh András, a ZSE elnöke.

A sajtótájékoztatón részt vett Udvardi András szakosztályvezető, alpolgármester, valamint Némethné Sóska Orsolya technikai vezető. Elhangzott, hogy idén is két alkalommal szerveznek nyári focitábort a gyerekeknek. A jövőt illetően pedig egy NB I-es szintű focipálya kialakításában gondolkodnak.