A keszthelyi Városi, a gyenesdiási Lidó s a Játékstrand, a vonyarcvashegyi Lido, valamint a balatongyöröki Községi strand egyaránt öt csillagot szerzett, a keszthelyi Libás és a Helikon pedig négy-négy csillagot érdemelt, s emellett számos különdíjat is kaptak a Balaton népszerű nyugat-balatoni élményhelyszínei.

Gál Lajos: Az öt csillag kötelezi a négy települést az összefogásra, mellette (b-j) Biró Róbert, Manninger Jenő és Pali Róbert

Fotó: Péter B. Árpád

A Balaton négyévszakos, többgenerációs helyszíne

A Festetics taverna teraszán tartott sajtótájékoztatón Pali Róbert, a házigazda Vonyarcvashegy polgármestere előrebocsátotta, a térség települései idén is büszkék lehetnek az elért eredményekre, amelyek mögött tudatos és tervszerű munka áll, s persze a tudásmegosztáson alapuló együttműködés. A nagyközségről szólva kiemelte, ők négyévszakos, többgenerációs, a rekreációt szolgáló központként tekintenek a strandjukra, s évről évre ezt tükrözik a fejlesztéseik is.

Az öt csillag kötelez

Gál Lajos, Gyenesdiás vezetője azt mondta, az öt csillag kötelezi a négy települést az összefogásra, az együttműködésre, az innovációra s a folyamatos fejlesztésre. Hozzátette, a Balaton legérzékenyebb pontja a Keszthelyi-öböl, amelyben „a víz selymes, de ez sok-sok kihívást is jelent”. Úgy fogalmazott, évről évre egyre több látogató érkezik a térségbe, akiket a nagyközségben civil és vállalkozói együttműködéssel szolgálnak ki. Szerinte fejlesztéseik eredményeként „nem szökik meg a magyar vendég a tengerpartra, hanem sokan visszatérően választják Gyenesdiást”.

A minősítés főbb szempontjai – a szolgáltatások színvonala – parkolási lehetőségek – akadálymentesítés – a környezetet és a játszóterek minősége – sportolási lehetőségek – gyerekbarát fejlesztések

Zöld út a fejlesztésnek

Manninger Jenő, Keszthely első embere leszögezte, mind a négy település, az adottságait kihasználva rendelkezik más-más karakterű kiváló stranddal, éppen ezért nem is konkurenciaként tekintenek egymásra. A Városi strand továbbra is őrzi patinás jellegét, amely sokakat vonz. A létesítmény most nagy kihívás előtt áll, fűzte hozzá, hiszen a múlt héten a helyhatóság megkapta az engedélyt, így a mostani focipálya területét is hozzákapcsolhatják az élményhelyhez.