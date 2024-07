– Ugyanaz az íze, és ugyanolyan finom és édes, mint a piros színű párja, de annál roppanósabb és tömörebb az állaga. S mindkettő hazai – ismertette Horváth Veronika üzletvezető.

A Horváth Gazda Kft. pultjain szépen sorakoznak a szezonális zöldségek és gyümölcsök, a görögdinnyéből is folyamatos a kínálat

Fotó: Antal Lívia

Színben valóban különböznek, egy gyümölcsös tálban viszont jól mutatnak egymás mellett sárga és piros színüknek köszönhetően. A keddi piacnapon az iránt érdeklődtünk, hogy a nagy meleg mennyire befolyásolja az idei dinnyeszezon alakulását.

– A hirtelen jött és tartós meleget nehezen viselik a zöldségek, gyümölcsök. Uborkából éppen ezért van hiány, kell egy kis idő, hogy a növények újból fejlődésnek induljanak és teremjenek. Minden előbb érett, így a dinnyeszezon is előbb kezdődött el. Ez igazából nem jelent előnyt, csak problémát a termelőknek, mert a túléréstől kell tartaniuk. Hőség, szárazság van, az lenne az ideális, ha minden nap kapnánk egy kis esőt, mert a viharokkal nem vagyunk előrébb – mondta el Horváth Veronika.

A dinnyét évek óta a Baranya vármegyei Sellyén szerzik be, ugyanattól a megbízható termelőcsapattól, amely mögött már 30-40 év termesztési tapasztalat áll. A dinnyék finomak, édesek, és ugyanazon az áron árusítják, mint korábban. Egy-egy napon kevesebbet tartanak belőle, mert a Vásárcsarnokban is meleg van. Horváth Veronika hozzátette, kereskedőként vannak jelen a zalaegerszegi piacon, egyedül almát termesztenek tíz hektáron Németfaluban. Korábban érik az alma is, a jövő héten indul a szezon, ami augusztus 20-ával szokott kezdődni.