A Hévíz-Balaton Airporton megismerkedhettek a létesítmény működésével

Forrás: ZH

Hozzátette: a repülések mellett rövid elméleti oktatást is kaptak a táborozók, valamint ellátogattak a sármelléki Hévíz-Balaton Airportra, ahol megnézték egy kisrepülő felszállását. Az előteret is láthatták, ahol az utasokat fogadják, és a speciális reptéren használt tűzoltóautót is megtekintették. A zalakarosi repülőtéren sétarepülésen vehettek részt a Kis-Balaton felett. A tábor végére a gyerekek igazi csapattá kovácsolódtak össze, rengeteg izgalmas, életre szóló élménnyel gazdagodtak. Két gyermek jelezte, hogy szeretné folytatni a vitorlázórepülést.