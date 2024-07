Gál Lajos kiemelte: összefogásból ismét jelesre vizsgázott Gyenesdiás

Fotó: Szemeti Gyula

Csütörtökön késő délután észlelték a lángokat, s a riadólánc jól működött, elsőként Gál Lajos polgármester és felesége, valamint Szemeti Gyula és fia érkezett a helyszínre, majd jöttek a nagyközségből mások is, akik próbálták elhatárolni a tüzet, hogy a teljes erdő ne kapjon lángra. Erőfeszítéseiket siker koronázta, a tűzoltók pedig végül eloltották a lángokat, amelyek lakott területet nem veszélyeztettek.

– Már elmúlt 17 óra, amikor többen is jelezték: füstöt látnak – eleveníti fel Gál Lajos. – A feleségemmel gyorsan autóba ültünk, s rövidesen megtaláltuk a gócpontot, ahol találkoztunk Szemeti Gyulával, aki a kisfiával együtt csatlakozott hozzánk. Botokkal, illetve mindennel, ami a kezünk ügyébe került, próbáltuk körbehatárolni a tüzet. Az avar többszáz négyzetméteren lángolt, már elérve a fenyőket is. Gyorsan értesítettük a tűzoltókat, hamarosan pedig érkeztek képviselők és segítők, s így közös erővel megfékeztük a tüzet, amely mintegy egy hektáron pusztított.

Ennek kapcsán a polgármester arra hívta fel a figyelmet, senki se dobjon el az erdőben gyúlékony anyagot, közte például üveget se, amelynek szilánkjai a napsütésben ugyancsak tüzet okozhatnak.

Vélhetően most is öngyulladás történt, a szándékosságot a szakemberek kizárják.

– A Jóisten velünk volt, akárcsak több évvel ezelőtt, amikor egy ennél is nagyobb tüzet sikerült eloltanunk, ugyancsak összefogással. A tűzoltók a nehezen megközelíthető terepen ismét kitűnőre vizsgáztak – összegzett Gál Lajos.

A nagyközség első embere arról is szólt, a katasztrófavédőkkel beszélgetve az is kiderült, szabadtéri tűznél, főként erdős, nehezen megközelíthető területen nagy segítséget jelent, ha a bejelentő az okoseszközével készített képhez tartozó GPS-koordinátát is megadja a katasztrófavédőknek, akik az alapján gyorsabban érkezhetnek a helyszínre, s kezdhetik meg az oltást.