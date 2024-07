A folyóirat címlapja és hátsó oldala - elől Nyilas Márta festménye, hátul Szabó Eszter Ágnes falvédő parafrázisa

Fotó: ZH

Dr. Gyimesi Endre, a Pannon Írók Társasága elnöke már az ajánlóban felhívta a figyelmet a tényre, a két térség, Zala és Vas régóta szoros kapcsolatot ápol egymással, ami kiterjed a kulturális területre is. Felidézte Berzsenyi és Kisfaludi Sándor munkásságát, érintve a közösen létrehozott Életünk című irodalmi szemlét. A Pannon Tükör 2024/3-as számában pedig nyolc szerző szerepel a Szombathelyi sorokban, ezen túlmenően pedig a szombathelyi egyetemi kar (ELTE BDPK) Vizuális Művészeti Tanszékének munkáját az ott oktató tanárok mutatják be írásaikban. E rovat szerzői közül a beszélgetésen is jelen volt dr. Bordács Andrea a tanszék vezetője, valamint Salamon Júlia, a tanszék munkatársa. Az írások érintik a szombathelyi születésű festőművész, Derkovics Gyula születésének 130. évfordulója kapcsán 2024 februárjában létrehozott képtárbeli kiállítást, Nyilas Márta tárlatát, a nemrég elhunyt Szabó Eszter Ágnes festő utolsó kiállítását, de a Weöres Sándor Színház Gyévuska című előadását és a Mesebolt Bábszínház egyik bemutatóját.

Bubits Tünde főszerkesztő és Nagygéci Kovács József online főszerkesztő bevezetője után Salamon Júlia beszélt Derkovits Gyula életének kevéssé ismert aspektusairól, hangsúlyozva, a képtárbeli tárlat igyekszik kiemelni a képzőművészt a korábbi "proletárfestő" státuszból, amit többek között a Dózsa fametszet sorozatnak is köszönhetett, noha azok a húszas években készültek.

Dr. Bordács Andrea a gazdag kulturális kínálatot tárta az érdeklődők elé, amelyre az idei tavaszon a szakmai fővárosi képviselői is rácsodálkoztak. A szombathelyi Bloom-napok ezek közül is kiemelkedik - utalva James Joyce Ulysses című, egy napon, június 16-án játszódó világhírű regényére, ami szombathelyi kapcsolódással bír, főhőse, Leopold Bloom apja Szombathelyről vándorolt ki Írországba. (A Pannon Tükörben a tanszékvezető írt Nyilas Márta Hajnali álom című, a szombathelyi színházban látható kiállításáról, magáról a tanszékről Kollár Bálint számol be.) A zalai és vasi kapcsolat e területen a zalai hallgatók nagy számában is megjelenik az egyetemi tanszéken.