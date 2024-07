A göcseji település paraszai részén Kovács Zoltánné és Kovács Szilvia mutatták meg az érdeklődőknek, hogy miként készül a 2012-ben Göcsej védjegyet kapott pörkölttorta, azaz a göcseji lakodalmak híres édessége. Ugyan a kedvezőtlen időjárás miatt ez a bemutató idejét le kellett rövidíteni, de az előzetes felkészülésnek köszönhetően így is megkóstolhatták a grillázs szerű édességet.

Ezzel párhuzamosan a település tájházában is zajlottak programok, ott a Göcsej népi építészetéből és gasztronómiájából kaphattak ízelítőt az érdeklődők, majd a faluházban Lénárt Ferenc tartott előadást európai kerékpáros körútjáról. Az orosházi származású, de már a zalai településen élő férfi negyven éve járja a világot, ennek során több mint ötven országban fordult meg. Volt többek közt Nepálban és Indiában, kerékpárral vitte el a magyar zászlót a pekingi olimpiára, illetve körbekerékpározta Európát is. Utóbbi útja során – amelyről előadása is szólt – 129 nap alatt 10 ezer 886 kilométert tett meg.

A kustánszegi programok zárásaként a templomdombon, hangulatos környezetben este Kustán Ádám énekes-gitáros adott koncertet.