Az Indián tábor névre hallgató egyhetes programsorozat számos izgalmas feladattal, játékkal várta a résztvevő 21 kisgyereket. Készült indián fejdísz, álomcsapda, balta, totemoszlop, nyaklánc tésztából, dob, indián bot és egy hatalmas indián sátor is. Az alkotó programok mellett, parkerdős túra és számháború, térképes kincskeresés, aranymosás, vízi csata és számos egyéb játék is szórakoztatta a fiatalokat. A hangulat a hőség ellenére is kitűnően alakult, a kis indiánok minden nap fáradtan, de élményekkel tele tértek haza. Volt, aki szombaton is szeretett volna visszajönni. A szervező klub a szülőknek és gyerekeknek köszönik a bizalmat és a segítőknek a munkát.