Ezúttal a két történelmi hagyományőrző szervezet elnöke, Paál István küldött lapunknak összefoglaló írást a csata előzményeiről, menetéről, emlékezetéről. Az alábbiakban levelének szerkesztett változatát közöljük.

A nemzeti emlékezetben előkelő helyre kívánkozik múltunk történelmi gyöngyszeme, a 907-es pozsonyi csataként elhíresült esemény, amelynek 1117. évfordulójával kapcsolatos megemlékezés erkölcsi kötelességünk. A Kárpát-medence hatalmi viszonyainak felmérésére a magyaroknak lehetőséget adtak azok a katonai vállalkozások, amelyek a nyugat-európai fejedelmek kérésére indultak, tehát afféle „bérhadakozásnak” is tekinthetők. Ezek lehetőséget kínáltak Európa megismerésére, a későbbi hadászati stratégia kialakítására. A szemben álló felek megsegítése – bizonyos katonai egyensúlyok kialakítása mellett – azt a célt is szolgálta, hogy a magyarságra későbbiekben veszélyes nyugati koncentrációk kialakulását megakadályozza. Ez is megerősíti akkori őseink szellemi nagyságát, politikai zsenialitását. A 895-ben elindult honfoglalás (ma már többnyire elfogadottan honvisszafoglalás) bámulatos vezetési, szervezési és hadviselési csodaként értékelhető mai szemmel is. Az 500 ezer fősre tehető magyarság és az egymillióra taksált háziállat, valamint az élelem beérkeztetése a Kárpátok hágóin logisztikai szempontból is bámulatos megoldás volt.

Az előzményekről

Ennek nélkülözhetetlen feltétele volt délről a bolgár, bizánci, északról a morva, nyugatról a frank fejedelemségekkel szembeni, várható katonai támadások blokkolása. Nagy katonai haditett volt a 902. évi hadjárat, amelynek vége a morva fejedelemség megtörése, megszüntetése lett. A nemzetbiztosító hadjáratok, vállalkozások a 880 és 895 közötti időszakban az európai fejedelemségek, királyságok katonai felmérését, területének megismerését szolgálták. Arnulf keleti frank, bajor uralkodó, akivel a magyaroknak szövetségi szerződése volt, 899-ben meghalt, és a trón az akkor hatéves Lajos fiára (a későbbi Gyermek Lajosra) szállt. Vele a magyarok a szerződés meghosszabbítását kívánták Árpád küldöttei révén megerősíteni. A szerződést viszont a keleti frankok felmondták, a magyar igényt elutasították. 904 tavaszán (egyes források szerint 902-ben) Árpád helyettese kb. négy századnyi harcossal tárgyalásra indult a bajorokhoz. A Fischa folyónál találkoztak a bajor seregrésszel, akik a megbeszélés mellett ebédre hívták a zseniális hadvezért, Kurszánt és századainak parancsnokait, majd étkezés közben rájuk törve legyilkolták őket. Tudták a nyugatiak, csak idő kérdése, hogy a magyarok mikor kívánják megtorolni aljas tettüket. Ezt megelőzendő, hatalmas hadat gyűjtve készültek a magyar törzsszövetség megtámadására.