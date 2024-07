– Nagy érték a fesztivál, mindemellett emberléptékű is – köszöntötte a szervezőket a város önkormányzatának nevében Velkey Péter kulturális főtanácsadó. Méltatta továbbá azt is, hogy a fellépők sorába idén is helyet kap a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar.

A magyar kultúra napi műsorukat adják elő pénteken 19 órai kezdettel. Tóth László zongoraművész, a zenekar vezetője elmondta, érdekessége az lesz, hogy ő és Mátyás István játszanak kétzongorás versenyműveket.

Gryllus Dániel, a Fatemplom Fesztivál egyik alapítója, a Kaláka együttes vezetője ismertette a háromnapos rendezvény programját. Július 12-én, pénteken fellép továbbá a Neil Young Sétány, a Bokros Trió és Borbély Mihály, a Csík zenekar, valamint Rátóti Zoltán és Mátyás István. „Ahogy a telefonom látta” címmel kiállítás is nyílik Gryllus Dániel úti fotóiból.

Július 13-án, szombaton Sőregi Anna, a Ripoff Raskolnikov Band, Vecsei H. Miklós és a QJÚB, valamint a Deepin’ Flow előadását láthatja, hallhatja a közönség. A Kaláka együttes idén ötvenöt éves. A szombati, 17.30-kor kezdődő jubileumi koncertjükön válogatást adnak elő: 55 dalt a közel 50 lemezen szereplő mintegy 300 költő verseire írott közel 1300 dalból. Elhangzott, hogy Itt járt a Földön címmel Gryllus Dániel és Lackfi János albumot jelentetett meg, amit a Szépművészeti Múzeumban és a Magyar Nemzeti Galériában található festmények illusztrálnak.

Július 14-én, vasárnap a Magyar Honvédség Légierő Zenekara szabadtéri koncertet ad az ökumenikus istentisztelet előtt, majd Gryllus Dániel és zenésztársai Tíz példázat címmel tíz dalt adnak elő. Fellép továbbá Lakatos Mónika és a Cigány hangok, Szirtes Edina Mókus és a 4 Bones, Berecz András, Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, valamint a Tükrös együttes.