Az MLSZ támogatásának alapját az a megállapodás képezi, mely szerint Zalalövő és Csöde Polgárőr Egyesülete vállalta a Zalalövői TK megyei bajnokságban játszó labdarúgócsapata, illetve az U19 korosztályú utánpótláscsapat 2023/24-es idényben hazai pályán megrendezett mérkőzéseinek biztosítását. Minderről Vertetics László önkormányzati képviselő, a Zalalövő és Csöde Polgárőr Egyesület alapító tagja számolt be lapunknak. Elmondta: az említett idényben tagjaik összesen 384 szolgálati órát teljesítettek a Jókai utcai sportcentrumban.

– Ez egy évekre visszatekintő megállapodás a város sportegyesülete és a polgárőr egyesület között – mondta Vertetics László. – Kölcsönösen előnyös mindkét szervezet számára, hiszen a polgárőrök jelenléte biztosíték arra, hogy a mérkőzések zökkenőmentesen zajlanak le, az MLSZ támogatása pedig hozzájárul ahhoz, hogy egyesületünk magas színvonalon tudja önként vállalt feladatait teljesíteni. Az említett 350 ezer forintos támogatásból 230 ezer forintot fordítottunk formaruhák vásárlására, míg a többit üzemanyagköltségre és a szolgálati gépjármű fenntartásával kapcsolatos egyéb feladatokra költöttük.

Vertetics László azt is hozzátette, a polgárőr egyesületet 2002-ben Zalalövő és Csöde önkormányzata közösen alapította, s ez az együttműködés azóta is tart. A jelenleg 36 fős civil szervezetnek egyaránt vannak zalalövői és csödei tagjai, illetve a járőrtevékenységüket is e két településen és a hozzájuk tartozó külterületeken végzik. A járőrözés mellett a rendezvények biztosítása, a forgalomszabályozás tartozik fő feladataik közé. Fenntartásukhoz a megyei polgárőr szövetség és a zalalövői önkormányzat, továbbá pályázatok útján a magyar állam járul hozzá. Az így szerzett bevételeiket céltámogatásokkal – ilyen az MLSZ-től kapott juttatás is – egészítik ki.