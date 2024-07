Zalalövő szinte valamennyi településrészének megvan a maga közösségi programja, a mintegy 70-80 lakosú Irsapusztán július második hétvégét jelölték ki erre az alkalomra. A „falunap” a hagyományok jegyében szentmisével kezdődött, majd Gál Katalin, a Mi kis falunk, Irsapusztáért Egyesület elnöke, illetve Gyarmati Antal, a város polgármestere köszöntötték a résztvevőket. Mindketten a tradíciók életben tartásának jelentőségét, illetve a közösségi összefogás fontosságát hangsúlyozták. Utóbbival arra is utaltak, hogy az irsapusztai falunap sikere érdekében nagyon sokat dolgoztak a helyi lakosok, akik nemcsak az elszármazottakat várták vissza a régi kapcsolatok felelevenítésére, hanem a város más részein élőket, valamint a környező települések lakóit is megvendégelték. Készítettek többek közt lángost, vadpörköltet, illetve székelykáposztát is.

A kulturális programban zalalövői fellépők mellett a zalaegerszegi Körtánc Alapfokú Művészeti Iskola növendékei működtek közre, sztárvendégként az egykori Happy Gang együttes énekese, Cory, azaz Paréj Zoltán lépett színpadra, majd záráskánt extra hosszú műsorral a Roxx együttes szórakoztatta a közönséget.