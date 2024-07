- Az átlagos létszámunk negyven fő körül alakult – tette még hozzá a táborvezetői feladatokat is ellátó polgármester. – Nemcsak helybéli gyerekeket fogadtunk, jöttek a környező településekről is, illetve olyanok is bekapcsolódtak a programba, akiknek a nagyszülei élnek Petrikeresztúron vagy valamelyik szomszédos településen. Az egy hetes közös élményszerzés lehetőséget kínált arra is, hogy ők is közvetlenebb kapcsolatba kerüljenek egymással, s tartós barátságok alakuljanak ki közöttük.