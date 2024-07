József atyát június 22-én szentelték pappá a Szombathelyi Székesegyházban. Örömmel tért vissza Kertvárosba és Bazitára újmisét celebrálni.

- Csodálatos volt látni a kertvárosi hívő közösség Isten- és emberszeretetét, valamint papszeretetét is. Ahhoz, hogy minden jól működjön, kell egy hívő, nyitott közösség, másik oldalról pedig kell egy hasonlóan befogadó plébános. Úgy érzem, ebben a környezetben lélekben és hivatásban is megerősödtem. Talán elmondhatom azt, hogy eddigi életem egyik legszebb féléve volt ez a gyakorlati időszak. Számtalanszor megtapasztalhattam az Isten jelenlétét és szeretetét. Másoknak is szívesen elmondom, hogy a kertvárosi hívek voltak azok – János atyával az élen –, akik igazán

megnyitották a szívemet az igazi emberszeretetre, ami által könnyebben befogadtam az Isten jóságát, kegyelmét. Nagyon sokat tanultam tőlük, megtapasztaltam az imádságos lelkületüket, hitüket, nyitottságukat, humorukat, ami ahhoz kellett, hogy sok-sok nehézséget leküzdjenek. Ezért örökre hálás leszek – fejezte be gondolatait az újmisés pap.

József atyát megfogta a templom és a közösség története, az a hit és elszántság, aminek köszönhetően felépíthették Isten házát a városrészben, önálló plébániává váltak, majd közösségi házzal bővültek. Izgatottan várja új helyén a feladatokat, melyeket alázattal és szeretettel szeretne majd végezni. Számára ez egy élethosszig tartó szolgálat, mondta.

Molnár János atya 2018 óta a kertvárosi plébánia lelkipásztora. Érdeklődésünkre annyit hozzátett, nagyon örülnek és köszönik, hogy jó példaként szolgálhattak, először fogadtak ugyanis felszentelt diakónust. Örömmel és szeretettel segítette fiatal paptársát, reméli, hogy a jövőben lehetőségük lesz még ilyen feladatra.