A jól szigetelt ház nyáron hűvöset ad

A tikkasztó hőség a héten is kitart, amit a szervezetünk egyre nehezebben tolerál. Viszont vannak olyan házak és lakások, ahol hajnali szellőztetéssel, egyéb házi praktikákkal klímaberendezés nélkül is elviselhető a kánikula. Ilyen Horváth Erika zalakarosi otthona is.

Klímaberendezés nélkül a konyhában is elviselhető a hőmérséklet, persze Horváth Erika szerencsés, hiszen a házuk teraszán főzhet Fotó: Szakony Attila

A hétvégén Dél-Zalát elérte egy heves zivatarlánc, ám felfrissülést nem hozott. Inkább tovább forrósodott a levegő, ráadásul a hét elején a prognózis szerint 40 Celsius-fok feletti értékeket is mérhetünk. A magaságyásokban élő növények is megsínylik a kánikulát, viszont az esővíz felüdülést jelenthet

Fotó: Szakony Attila Horváth Erika zalakarosi házában viszont ilyen szinte már elviselhetetlen forróságban sincs szükség klímaberendezés használatára. Az orosztonyi óvodavezető és férje 2007-ben építették az otthonukat, melyben szándékosan a mediterránt ötvözték a parasztház stílusával. Elmondta: mindketten szeretik a fa jelenlétét, a természet közelségét, amit gerendák formájában becsempésztek a lakótérbe és a teraszra is. Az építkezésnél a szigetelésre is figyeltek, hiszen télen tartja a meleget, nyáron pedig hűvöset ad. – Utóbbinak előnyét ebben a kinti fullasztó melegben értékeljük – folytatta. – Nemhogy klímát nem szereltettünk be, de még ventilátorra sincs szükség, mert kiváló bent a hőmérséklet. Bizony vannak olyan délutánok a hőségben is, amikor olvasgatok odabenn és egy könnyed plédet jólesik ráteríteni a lábamra. Horváth Erika szintén a paraszti életből vett praktikákat ajánlja a ház hűvössé tételéhez. Ő korán kelőként már hajnalban kitárja a nyílászárókat, tökéletesen átszellőzik a ház megtelik friss levegővel, a meleg kint marad. Zalakarosi ház a nyugalom szigetén, a mediterrán stílust ötvözi a parasztház hangulatával

Fotó: Szakony Attila – Ilyen extrém hőségben a konyhát a teraszra költöztetjük és a dédanyáinktól ismert sparhelten készülnek az ételek – mesélt tovább. – Az otthonunk egyben a nyaralásunk helyszíne is. A terasz minden családi sütögetés alkalmával visszahozza a gyerekkorunkat, egyfajta múltidéző is. A hagyománytiszteletet is rendkívül fontosnak tartjuk és sparhelt mára családtag lett. A kert is szenved a melegben. Amíg a ház szellőzik hajnalban, addig Horváth Erika férjével együtt elindul megöntözni a magas ágyásokban élő növényeiket. – Az elmúlt évek alatt megtanultuk, hogy melyik növénnyel miként kell bánni, hogy jó terméssel hálálja meg a törődést – mosolygott. – Mindent kizárólag esővízzel locsolunk. Az embernek sok vizet kell innia ilyen időjárási körülmények között, ezt igényli a zöldségeskert, de a gyümölcsök is. A kertünkben szinte mindent a természetre bízunk, nem permetezünk, nincsen semmi hókuszpók, amit bevetünk. Tisztán az esővizet gyűjtjük össze és azzal tartjuk fenn az egyensúlyt. Olykor megjelenik a lisztharmat, sőt a spanyol csiga is felbukkan. Egyedül a csúszómászó ellen összetört tojáshéjjal védekezünk.

Erika kiemelte: a családja egészségénél fontosabb nincs, kisunokájuk Vince gyakran segít nekik. Fontosnak tartja, hogy óvják és védjék a környezetünket, amennyire csak lehet. Épp ezért az Orosztonyi Napköziotthonos Óvodában a Magyarország legszebb konyhakertje program koordinátora. A versenybe a települést is, ahol dolgozik, benevezte. Hiszi azt, hogy ami ma egyszerű, azt közösen nagyszerűvé tehetik.

