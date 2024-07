A landorhegyi városrészben a lakosok mellett naponta akár ezer diák is megfordul, hiszen itt található a legtöbb általános iskola, középiskola és kollégium a városban. A nagy gyalogos forgalom érinti a Déryné utca ezen szakaszát is, amely megsüllyedt a közmű-rekonstrukciót követően. Balesetveszélyessé vált, amit a Széchenyi István Technikumból is jeleztek neki és a műszaki osztálynak, mondta el a szerdai sajtóbejáráson Makovecz Tamás, a térség önkormányzati képviselője.

Kiemelte, hogy a 91 méteres járdaszakasz felújításával biztonságossá vált a gyalogos közlekedés a Déryné utcában. A beruházásra az önkormányzat idén tudott fedezetet biztosítani költségvetéséből. Az elmúlt időszakban két lépcsősor és egy másik járdaszakasz is megújult a landorhegyi városrészben.

Szabó János, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési csoportjának közútkezelő szakreferense ismertette a kivitelezés részleteit. Elmondta, hogy a 91 méteres járdaszakaszon a teljes alépítményt elbontották, amit 15 centiméter vastagságban homokos kavicsból, valamint 10 centiméter vastagságban Ckt sovány-betonból építettek újjá. A járda felületét 5 centiméter vastagságú AC8 minőségű kopó aszfaltréteggel zárták. Megtámasztásként és akadálymentesítésként süllyesztett útszegélyt építettek be az útkapcsolatnál. A járda mellett zöldterületet is rendbe tették.