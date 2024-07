A 13. alkalommal megrendezett Hottói Bábparádé már péntek este megkezdődött a Johannes Doktor Faust, avagy borzadályos komédia ördögökkel című marionett bábjátékkal, tudtuk meg a szervezőktől, Boráros Miladától, a Magamura Alkotóműhely egyik alapító tagjától és Varga Péter Róberttől, a Ziránó Színház társügyvezetőjétől. Péntek este a bábszínház és a közművelődés kapcsolatáról is hallhatott beszélgetést a közönség. Szombaton még két előadás volt, a Ziránó Színház a Pinokkió bábjátékot, a KL színház és a Magamura Alkotóműhely pedig a Patkó Bandi vásári kesztyűs bábjátékot vitte színre a hottói faluház előtt berendezett rendezvényhelyszínen.

Vajon aranyhalat fog ki Csilla (Nagy Petra) és Karcsi (Keresztény Tamás) a horgász hétvégén?

Fotó: A szerző

A Hottói Bábparádét 2008-ban azért hívták életre, hogy a szakma művelői egyhetes, „banándobozos” műhelyek keretében találkozzanak egymással. Az ország minden tájáról érkező bábművészek inspiratív anyagként például egy szövegkönyv részletét, vagy egy szakmai beszámolót hoztak magukkal. Ezek és más ötletek pattantak ki a banános dobozokból, amelyeket be is mutattak. A zártkörű műhelyekből született meg a nyilvános Hottói Bábparádé, hogy a faluból és más településekről is jöjjenek érdeklődők. Szeretnék megismertetni őket a bábszínház világával, amely a gyerekek mellett a felnőtteknek is érdekes lehet.

Paprika Jancsi csúzlizdájában nem könnyű célba találni

Fotó: A szerző

A szervezők a kiegészítő programok által a régi idők hangulatát is megidézték. Paprika Jancsi csúzlizdájában dióval kellett célba lőni. Barta Katalin magángyűjtményét hozta el. Az 1900 és az 1920-as évek között létező polgári játékokkal szívesen játszott gyermek és felnőtt.

A Hottói Bábparádé szervezői különleges programot honosítottak meg a faluban. Részesei a közösség életének, mert a bábparádén kívül a farsangi és a karácsonyi műsorban is közreműködnek, mondta el Bogárné Pusztai Magdolna polgármester.