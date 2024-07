A bábszínházi eseményről kedden tartott sajtótájékoztatót a szervezők részéről Boráros Milada, a Magamura Alkotóműhely egyik alapító tagja és Varga Péter Róbert, a Ziránó Színház társügyvezetője a zalaegerszegi Városi Hangverseny és Kiállítóteremben. A 2008-ban indított Hottói Bábparádén évekig csak a szakma művelői találkoztak egymással. Később vált nyilvánossá a rendezvény, amelyre július 12-13-án 13. alkalommal kerül sor, tudtuk meg a két bábszínésztől.

Közben megtoldották nulladik nappal. Most pénteken is egy olyan bábelőadást adnak elő, amellyel a felnőttekhez szeretnék közelebb vinni a bábszínházat. Este fél kilenctől Lázár Péterrel beszélgetnek a bábszínház és a közművelődés kapcsolatáról. Szombaton 15 órától a Laniakea Színház Horgász hétvége című tárgyjátékát láthatja a közönség, majd 17 órától a Pinokkió bábjátékot a Ziránó Színház tolmácsolásában. A KL színház és a Magamura Alkotóműhely a Patkó Bandi vásári kesztyűs bábjátékot viszi színre 19 órától. Molyolda, promenád zene, bábteremtő műhely, Paprika Jancsi csúzlizdája, verses interaktív játék is várja a gyerekeket, a családokat. A hottóiak lángost készítenek, a Göcsej Gasztro szendvicseket, a Király Szikvíz pedig limonádét.

A Nemzeti Kulturális Alap és az önkormányzat támogatja a bábparádét, de felajánlásokat is elfogadnak.