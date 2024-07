Mivel a válasz nem a kérdésünkre felelt, próbáltuk konkretizálni a kérdést azzal, hogy rákérdeztünk, mit tesznek a jogszabály betartásáért. A viszontválasz gyorsan megjött Pósa Patríciától, mégpedig: „A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság válaszát az előző levelemben továbbítottam!” tartalommal. Mindehhez csak annyit: az igazgatóság honlapján a szervezet feladatai között a természetvédelemnél első helyen ez áll: „Őrzés és védelem!”

Patakra döntött fa a legutóbbi vihar után

Fotó: Győrffy István

Keszthely polgármesterének, Manninger Jenőnek, a terület gazdájának írt levelünkre hosszú, elsősorban szintén jogszabály ismertető válasz érkezett, de ők másról is szóltak részletesen. „A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001 (XII.27.) BM rendelet foglalkozik a nem kijelölt fürdőhelyekre, így a Hévízi kifolyóra vonatkozó előírásokkal. A Hévízi kifolyó zsilipjére a rendelet 2 § (1) c) bekezdésben szereplő 100 m-es tilalom vonatkozik, mely tiltó tábla elhelyezése nélkül is érvényes. Ugyanakkor az odalátogató személyektől nem feltétlenül várható el egy speciális jogszabály ilyen szintű ismerete, így indokolt lehet külön tiltó tábla kihelyezése az üzemeltető által.

Amennyiben kijelölt fürdőhely iránti igény merülne fel, úgy fürdőhely kijelölési eljárást a vízparti terület tulajdonosának kérelmére, a területileg illetékes kormányhivatal folytat le a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján. Kijelölt fürdőhelyek esetében az eljárás kiterjed egészségügyi (vízminőségi), higiéniai, biztonságtechnikai (vízmély kijelölése, mentési feladatok), illetve esetünkben természetvédelmi szempontokra is.