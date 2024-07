Ezen dr. Takács József polgármester mellett Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a jelenlévőket. A képviselő elismerését fejezte ki a rendezvény szervezőinek a program jelentősége és a nagyfokú érdeklődés miatt, és arról is beszélt, hogy a fityeházi falunap már évek óta a magyarországi horvátok egyik legjelentősebb ünnepe, amelyen számot adhatnak identitásukról, bemutathatják kultúrájukat, szokásaikat. Ebben nagyon fontos szerepe van a helyi óvodának, ahol – mint azt a kulturális műsorban is bemutatták – komoly hangsúlyt fektetnek a nemzetiségi tradíciók ápolására.

A falunapon a helyi és környékbeli szereplők mellett további közreműködők, köztük Hoffman Richárd és Gats Éva Mária operett-énekesek, valamint a NovelZone és a MoBillBox zenekarok szórakoztatták a közönséget.