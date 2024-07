A tárgyakról Szmodics-Tugya Beáta, a múzeum archeozoológusa mesélt. Elmondta: Sass Brunner Erzsébet nagykanizsai születésű festőművész 1929 májusában lányával, a szintén festőművész Brunner Erzsébettel közösen Indiába utazott lelki feltöltődést, inspirációt keresve.

– A művésznők egész életüket a festészetnek szentelték, azonban utazásaik közben szívesen fotóztak is – ismertette a szakember. –Nem voltak képzett fotóművészek, nem törekedtek a precíz beállításokra. Mindent lencsevégre kaptak, legyen az egy szép táj, érdekes emberek, utcarészletek, állatok, vagy éppen virágok. Nemegyszer utazás közben, akár lóhátról is lefotózták, ami megtetszett nekik. A fotózás a hobbijuk volt. Fényképeiket nemcsak emlékszerzés céljából készítették, hanem gyakran vázlatként is szolgáltak egy később megfestett képhez. A magyarországi rokonokkal leveleztek, gyakran cseréltek fotókat, az élményeiket, benyomásaikat nemcsak leírva adták át szeretteiknek, hanem a részükre elküldött fotókkal is. A Thúry György Múzeum a Brunner-hagyatékban több ezer fotófelvételt őriz, amelyek az 1910-es évektől egészen Brunner Erzsébet idős koráig készültek. Ezek fontos kordokumentumok, pótolhatatlanok az utókor részére, egy részüket albumba rendezték.

Szmodics-Tugya Beáta hozzátette: nem tudni, mikor vásárolták az első fényképezőgépet, de a fotózást már Indiába érkezéskor, 1930-ban elkezdték. Naplóikból, családi levelezéseikből tudják, hogy a filmeket rendszeresen előhívatták, a fotók gyakran rosszul sikerültek, homályosak, de jó minőségű, ma is használható fotók is születtek. Videókamerájukat 1930 körül vásárolhatták, néhány filmtekercs a múzeum gyűjteményébe került, de feldolgozásuk, digitalizálásuk még várat magára. Brunner Erzsébet szeretett szerepelni, például az tudható, hogy Rabindranáth Tagór Natir Púdzsá című táncdrámájában ő is táncolt. Élményeikről, utazásaikról nemcsak fotókat, hanem videófelvételeket is készíthettek.

Fotó: Szakony Attila

– A műtárgyak 2013-ban Brunner Erzsébet hagyatékaként számos használati tárggyal, dokumentummal együtt kerültek a Thúry György Múzeumba – folytatta az archeozoológus. – Korábban, 1997-ben és 2008-ban több mint 900 festmény érkezett a múzeumba, amelyek azóta a Sass Brunner és Brunner gyűjtemény részét képezik. A hagyaték Nagykanizsára jutása dr. Lázár Imre kulturális diplomatának, az egykori Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ igazgatójának köszönhető.