Így fest kívülről Keszthely és környéke egyik legújabb turisztikai látványossága, a felújított fenékpusztai majormúzeum, amit az elmúlt év végén adtak át a nagyközönségnek. Mielőtt belülről is bemutatnánk az épületeket, kicsit a környező parkban is nézzünk szét, hiszen a gondosan lenyírt, ligetes, öreg fák árnyékolta rét szélén kőromokat fedezhetünk fel: az egykori római erőd maradványait.

A kancaistálló bejárati épülete

Fotó: Győrffy István

Fenékpuszta történelmi jelentőségét a különböző történelmi korszakokból származó régészeti, építészeti emlékei is megerősítik. A Római birodalom az 1. évszázadban hódította meg a Dunántúlt is magába foglaló Pannonia provinciát. Fenékpusztán a kőből épült erőd a 4. század végére készült el. A mintegy 15 hektáros erőd 44 toronnyal, robusztus falakkal védte a birodalmat, katonai és kereskedelmi célokat is szolgált.

A kancaistálló előtti diszudvar

Fotó: Győrffy István

A helység második jelentős korszaka azonban már a 18. századra esik és Festetics László nevéhez fűződik (1785–1846), a majorság fejlesztését ő kötötte össze a versenylovak tenyésztésével. Ő még arab telivérekkel foglalkozott, majd legidősebb fia, Tasziló (1813–1883) angol telivérekkel ismerkedett meg, s rájuk épített. Munkájuk eredményeként a majorság az 1930-as évekig Közép-Európa vezető lótenyésztő központjának számított. A lovak mellett, szarvasmarhát, birkát tartottak. A helyszín egyedisége a két történelmi kor találkozásában rejlik.

Kancaistálló boxai

Fotó: Győrffy István

A második világháború után, az 1945-ös földreform idején a birtokot is államosították, s a térség településfejlesztése során tudatosan igyekeztek felszámolni annak arisztokratikus jellegét. Az 1990-es évek elejétől azonban folyamatosan napirenden volt a majorság rehabilitálása. A Festetics-örökség lovashagyományainak megidézésével hiánypótló fejlesztés valósult meg, amely illeszkedik a Helikon Kastélymúzeum meglévő kiállításaihoz, kiegészítve annak turisztikai szolgáltatásait.

Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője

Fotó: Győrffy István

Oláh Zsanett, a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója hangsúlyozta:

– Tavaly év végén nyílt meg a fenékpusztai majorság a megújuló Festetics-örökség részeként. Az eltelt fél év alatt – a turisztikai főszezont megelőzően – is már közel 9000 látogató fedezte fel a magyar lótenyésztés egykori központját. Tapasztalataink azt mutatják, hogy nem csak a Festetics-kastély látogatóit köszönthetjük vendégként Fenékpusztán, hanem a műemlékhelyszín önálló turisztikai célpontként is funkcionál. Az év első felében több rendezvényünk is nagyon sikeres volt, többek közt a háromnapos márciusi ifjak lovasprogramunk és a júniusi Múzeumok Éjszakája is. Természetesen a turisztikai főszezonra is számos programmal készültünk: júliusban rendhagyó tárlatvezetést tartottunk a Magyar Derby és a Divatfesztivál tematikájára építve; míg augusztus elején a híres Freudenau nevű bécsi galopp-pályáról és az ott megrendezett történelmi lóversenyekről tartunk előadást, amely kapcsolódik a Kincsem Parkban megvalósuló Donau Derbyhez. Mindezek mellett bekapcsolódunk az augusztus 20-i nemzeti ünnep programsorozatba is és rendszeresek lesznek lovasprogramjaink a szezon teljes időtartama alatt.