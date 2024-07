- Már több éve szervezzük a nyári egyhetes táborokat, amelyekben hívó szóként mindig próbálunk olyan fontos dolgokat kiemelni, amelyekre fókuszálni érdemes. Így lett idén a mottónk a boldogság és az öröm. Ehhez a témához választottam ki a meséket, igaz többségükben megtalálható e két érzelem - mondta érdeklődésünkre Gaál Zsuzska meseterapeuta, a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikum oktatási ágazatának oktatója, a tábor szervezője.

Egy indiai bölcs meséje – A boldogság titka című indiai mesével indítottak hétfőn, kedden egy boldogtalan indiánnal találkozhattak a gyerekek egy másik mesében. Szerdán, ottjártunkkor, a humor került elő a magyar népmesékben. Csütörtökön A boldogság madara tibeti népmese köré szövik majd gondolataikat.

- Ezek a tanmesék arról is szólnak, hogy a boldogság keresése közben mennyire fontos a cselekvés. Egy kislány figyelmét épp ez ragadta meg az Egy indiai bölcs meséjére reagálva. A bölcs két varázsládájában őrzi a szívet és az észt, mint a boldogság két titkát. Bizony létezik egy harmadik varázsláda is a cselekvéssel, mert akkor lehetünk igazán boldogok, ha odafigyelünk embertársainkra. A mesével, a népzenével, a néptánccal és a kézműves foglalkozásokkal az a célunk, hogy a gyerekek tarisznyájába sok olyan kapaszkodó kerüljön, amit tudnak majd használni – fejtette ki Gaál Zsuzska.

Közös éneklés, mondókázás a Napfonat Mesetáborban

Fotó: Antal Lívia

A Napfonat Mesetáborban Gaál Annamária, Gaál Péter és Gaál Mihály is foglalkozik a gyerekekkel. Nekik köszönhetően énekszótól is hangos a falumúzeum. A táborvezetők munkáját Gaál Zsuzska négy tanítványa is segíti.

A gyerekek sokfelől érkeztek a táborba, Zalaegerszegen kívül Pethőhenyéről, Almásházáról, Alsónemesapátiból, Szombathelyről, Szentendréről és a legmesszebbről, Klagenfurtból.