A júniusi győzelem után tehát az idei szezonból további két versenyen kell még helytállniuk. Az egyik a holland Formula Student Netherlands és a magyar Formula Student East. Előbbiben a csapat manuális, pilóta által vezetett módban fog rajtvonalhoz állni, míg utóbbi esetében önvezető módban méretteti meg magát, tájékoztatta lapunkat a BME csapata.

A versenybírák az egyik részt vevő csapattal

Fotó: Pezzetta Umberto

A Formula Student versenysorozat egy világszerte, egyetemi és főiskolai csapatok számára megrendezett autóverseny-sorozat gyűjtőneve. A hallgatókból álló csapatok együléses versenyautó-tervezésben és építésben mérik össze tudásukat.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem számos versenycsapatnak ad otthont, ezek közé tartozik a BME Formula Racing Team is, amelyet 2007 elején alapított néhány tehetséges mérnökhallgató, hogy első és akkor egyetlen magyar csapatként versenyautót építsenek, s részt vegyenek a világméretű Formula Student versenysorozatban.

A folyamatos fejlődésnek köszönhetően a csapat mostanra egy innovatív, elektromos és egyben önvezetésre is képes versenyautót tervez, fejleszt és épít évről évre. Sikereik páratlanok, s megvan a titka is, hogy mi vezetett idáig, felelték kérdésünkre. A csapaton belül 9 csoport dolgozik, mindegyik saját felelősségi körrel. Ahhoz azonban, hogy ezek a csoportok gördülékenyen tudjanak együtt dolgozni, elengedhetetlen a megfelelő felső irányítás. A BME Formula Racing Team vezetősége háromtagú: Antal Zoltán csapatkapitány, Pácsonyi Péter főmérnök és Belkovics Fanni csapatkoordinátor. A megfelelő irányítású és összehangolt csoportok már számos alkalommal bizonyították rátermettségüket, így a 2023-as versenyszezon alatt is. Egy-egy verseny során közel 30 fő képviseli a csapatot, akik a legjobb tudásuk szerint mindent megtesznek azért, hogy sikerre vigyék a BME Formula Racing Team-et.