Az adománygyűjtő SUP teljesítménytúrával a jótékonyság mellett népszerűsíteni akarják az aktív kikapcsolódást és a vízi sportokat is. Az ötnapos, 180 kilométeres tókerülő kihíváson heten indultak útnak múlt pénteken, ám többen is jelezték előzetesen, hogy egy-egy szakaszra csatlakoznak majd a csapathoz.

A csapat tagjai bemutatót és gyakorlati oktatást tartanak a túra során a SUP-ok biztonságos használatáról

Fotó: Belovári András

A Duna420 közösség tagjai tavaly a Duna magyarországi szakaszát evezték végig, s akkor 2,4 millió forintot gyűjtöttek. Idén csatlakozott hozzájuk Szabó Zénó ifjúsági SUP Európa-bajnok versenyző, aki az első napon Keszthely azt mondta: jó benyomásai vannak e nem mindennapi vállalásról.

– Örülök, hogy önkéntesként hozzájárulhatok ehhez a nemes célhoz, s tudásommal jó ügyet segíthetek – szögezte le a sportoló, aki társaival előbb Keszthelyen, majd szombaton Balatonföldváron, hétfőn Csopakon és Balatonfüreden tartott bemutatót és gyakorlati oktatást a SUP-ok biztonságos használatáról. A túra kedden Révfülöpön zárul.

A legalább háromezer forintot adományozók között egy Firefly iSUP 300 típusú deszkát sorsolnak ki. A felajánlásokkal kapcsolatban a www.trapilap.hu honlapon tájékozódhatnak a segíteni szándékozók.